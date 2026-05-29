「手は抜きたいけれど、きちんと感は残したい」という日におすすめなのが、「白身魚とトマトのオーブン焼き」。SNS総フォロワー数40万人超、時短レシピで人気の爆速レシピクリエイター・およねさんに教えてもらいました。

オーブンに入れて焼くだけ！ニンニク香る「白身魚レシピ」

オリーブオイルとニンニクの香りが食欲をそそる、シンプルながら満足感のある味わい。

【写真】調味料をかける

特別な材料は必要なく、手軽につくれるのもうれしいポイントです。

●白身魚とトマトのオーブン焼き

【材料（3〜4人分）】

白身魚（真鯛など） 3〜4切れ

【つくり方】

トマト 1個ズッキーニ 1本ニンニク 2かけ塩 少しA［オリーブオイル大さじ2 白ワイン大さじ1 コンソメスープの素小さじ1／2 塩コショウ少し］

（1） 白身魚に塩を振り、キッチンペーパーで余分な水分をふきとる。トマトは半月切りに、ズッキーニは輪切りにする。ニンニクは縦半分に切る。

（2） 耐熱皿に白身魚を並べたらトマトとズッキーニを挟み、ニンニクは魚の上に1つずつにのせる。

（3） Aを全体に回しかけ、200℃のオーブンで25分ほど焼く。

（4） 完成！

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください

忙しい会社員時代を支えてくれた「オーブンレシピ」

じつは、私「オーブン料理」が大好きなんです。会社員時代、毎日バタバタな中で、オーブンに頼りながらつくりおきやお弁当づくりをしていました。

オーブンって、一気に焼き上げてくれるから、時間がないときほど本当に助かるんですよね。

だからこそ声を大にして言いたいのが、「忙しい人ほど、オーブン料理を味方につけてほしい！」ということ。

今回紹介した「白身魚とトマトのオーブン焼き」は、

・なんとなくお疲れモード

・和食続きで少し飽きてきた

・手は抜きたいけれど、ちゃんとしたものは食べたい

そんなときにおすすめです。ぜひつくってみてくださいね！