料理研究家で管理栄養士の藤井恵さんは、家族の血圧が気になり始めたことをきっかけに、普段から減塩を意識するようになったそう。藤井さんの減塩調理には、塩分をひかえてもおいしくなる、ちょっとした工夫があります。今回は、せいろで主菜と副菜を2品同時につくれる「減塩せいろレシピ」から、チキンハンバーグ献立を紹介します。

※ この記事は『からだいたわり減塩ごはん』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています

ハンバーグとサワークリームの相性がバツグン！

主菜のチキンハンバーグは、濃厚なサワークリームソースがとろりとからみ、減塩とは思えない満足感のある味わい。一緒に蒸すスナップエンドウはコショウだけで味つけし、副菜は無塩のものを合わせることで、無理なく減塩しやすくなります。

塩分はサワークリームソースにだけ使うのがポイント。蒸し上がる少し前にソースをかけることで、分離を防ぎながらなめらかに仕上げることができますよ。

●チキンハンバーグ献立

●チキンハンバーグ サワークリームソース

【材料（2人分）】

鶏ひき肉 200g

小町麩 6個（6g）

A［溶き卵1／2個 タマネギ（みじん切り）1／4個 コショウ少し］

B［サワークリーム100g 牛乳大さじ1／2 塩小さじ1／4］

粗びき黒コショウ 少し



●スナップエンドウ黒コショウ風味（無塩）

【材料（2人分）】

スナップエンドウ 12本

粗びき黒コショウ 小さじ1／3



【つくり方】

（1） 鍋にたっぷりの湯を沸かす。

（2） 麩はやわらかくなるまで水にひたして戻し、水気を絞る。ボウルにひき肉、麩、Aを入れて練り混ぜ、2等分にして小判形にまとめる。

（3） スナップエンドウは筋を除き、クッキングシートにのせる。

（4） 直径24cmのせいろにクッキングシートを敷いて（2）のハンバーグを並べ入れ、（1）の鍋にのせてフタをし、強めの中火で10分蒸す。合わせたBをかけ、せいろのあいたところに（3）を入れ、再びフタをして2〜3分蒸す。器に盛り、それぞれ粗びき黒コショウをふったら完成。

減塩POINT

パン粉の代わりに塩分ゼロの小町麩を使用。水で戻すとたねのジューシー感が増す

［ハンバーグ 1人分404kcal］

［スナップエンドウ 1人分28kcal］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう