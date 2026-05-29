せいろで2品同時に完成。ヘルシーな「チキンハンバーグ」献立：藤井恵さんレシピ
料理研究家で管理栄養士の藤井恵さんは、家族の血圧が気になり始めたことをきっかけに、普段から減塩を意識するようになったそう。藤井さんの減塩調理には、塩分をひかえてもおいしくなる、ちょっとした工夫があります。今回は、せいろで主菜と副菜を2品同時につくれる「減塩せいろレシピ」から、チキンハンバーグ献立を紹介します。
※ この記事は『からだいたわり減塩ごはん』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています
ハンバーグとサワークリームの相性がバツグン！
主菜のチキンハンバーグは、濃厚なサワークリームソースがとろりとからみ、減塩とは思えない満足感のある味わい。一緒に蒸すスナップエンドウはコショウだけで味つけし、副菜は無塩のものを合わせることで、無理なく減塩しやすくなります。
塩分はサワークリームソースにだけ使うのがポイント。蒸し上がる少し前にソースをかけることで、分離を防ぎながらなめらかに仕上げることができますよ。
●チキンハンバーグ献立
●チキンハンバーグ サワークリームソース
【材料（2人分）】
鶏ひき肉 200g
小町麩 6個（6g）
A［溶き卵1／2個 タマネギ（みじん切り）1／4個 コショウ少し］
B［サワークリーム100g 牛乳大さじ1／2 塩小さじ1／4］
粗びき黒コショウ 少し
●スナップエンドウ黒コショウ風味（無塩）
【材料（2人分）】
スナップエンドウ 12本
粗びき黒コショウ 小さじ1／3
【つくり方】
（1） 鍋にたっぷりの湯を沸かす。
（2） 麩はやわらかくなるまで水にひたして戻し、水気を絞る。ボウルにひき肉、麩、Aを入れて練り混ぜ、2等分にして小判形にまとめる。
（3） スナップエンドウは筋を除き、クッキングシートにのせる。
（4） 直径24cmのせいろにクッキングシートを敷いて（2）のハンバーグを並べ入れ、（1）の鍋にのせてフタをし、強めの中火で10分蒸す。合わせたBをかけ、せいろのあいたところに（3）を入れ、再びフタをして2〜3分蒸す。器に盛り、それぞれ粗びき黒コショウをふったら完成。
減塩POINT
パン粉の代わりに塩分ゼロの小町麩を使用。水で戻すとたねのジューシー感が増す
［ハンバーグ 1人分404kcal］
［スナップエンドウ 1人分28kcal］
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう