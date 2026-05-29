関西絶景温泉1位！ 亀の井ホテル 赤穂「【リニューアル1周年】祝い鯛塩釜焼付×海色カクテル｜この夏、記憶に残る瀬戸内ステイ×11のおもてなし」

記事ポイント 亀の井ホテル 赤穂がリニューアル1周年を記念した特別宿泊プランを2026年6月1日〜8月31日に販売夕食に「祝い鯛塩釜焼」など全9品の創作会席、オリジナル乾杯ドリンクとカクテル3種が付く塩・ヨガマット・天体望遠鏡・謎解きイベントなど11種の無料おもてなしが全宿泊者に提供される 亀の井ホテル 赤穂がリニューアル1周年を記念した特別宿泊プランを2026年6月1日〜8月31日に販売夕食に「祝い鯛塩釜焼」など全9品の創作会席、オリジナル乾杯ドリンクとカクテル3種が付く塩・ヨガマット・天体望遠鏡・謎解きイベントなど11種の無料おもてなしが全宿泊者に提供される

兵庫県赤穂市の海沿いに立つ温泉リゾート、亀の井ホテル 赤穂がリニューアルオープン1周年を迎えます。

2026年6月1日から8月31日まで、1周年限定の特別宿泊プラン「【リニューアル1周年】祝い鯛塩釜焼付×海色カクテル｜この夏、記憶に残る瀬戸内ステイ×11のおもてなし」を販売します。

塩釜を割る臨場感ある演出や、海をイメージした2層のオリジナルカクテル、11種の無料サービスが1泊にまとまった、夏の瀬戸内滞在にふさわしい内容です。

亀の井ホテル 赤穂「【リニューアル1周年】祝い鯛塩釜焼付×海色カクテル｜この夏、記憶に残る瀬戸内ステイ×11のおもてなし」





プラン名：【リニューアル1周年】祝い鯛塩釜焼付×海色カクテル｜この夏、記憶に残る瀬戸内ステイ×11のおもてなし内容：1泊夕食・朝食付き期間：2026年6月1日〜8月31日料金：部屋タイプ・人数により異なります食事場所：食事処しまなみ（1階）／レストラン潮風（3階）営業時間：夕食 17:30〜21:00（L.O.20:00）／朝食 7:00〜9:00問い合わせ：TEL 0791-43-7501

亀の井ホテル 赤穂は、大小約3,000の島々が点在する瀬戸内海を眼前に望む温泉リゾートホテルです。

「温泉宿・ホテル総選挙2025 絶景部門」関西第1位を獲得した絶景温泉をはじめ、半露天風呂付客室など54室の和洋さまざまな客室タイプをそろえています。

昨年7月19日のリニューアルオープンからまもなく1周年を迎えるタイミングで、瀬戸内の食材と景色を存分に組み合わせた限定プランが登場します。

夕食は全9品の創作会席コースで、「瀬戸内小暑の前菜」「季節の御造り」「播磨牛リブロースレモン出汁しゃぶ鍋」「蛸と夏大根の御飯」「赤穂の塩アイス」などが提供されます。

1周年限定演出として魚料理が「祝い鯛塩釜焼」にグレードアップされており、目の前で塩釜を割る瞬間の香りと臨場感が楽しめます。

1周年限定特典：祝い鯛塩釜焼とオリジナルカクテル





壁面に大理石調の丸型アートが飾られた和モダンの個室風ダイニングで、多皿の創作会席が提供されます。

1周年限定の「祝い鯛塩釜焼」は、通常メニューの魚料理からのグレードアップとして提供される特別演出です。





淡青色の石皿には、花びらや緑の葉をあしらった薄切りの鮮魚が色鮮やかに並び、塩・オイル・ソース類の小皿が添えられています。

「瀬戸内小暑の前菜」として提供されるこの一皿が、夕食コースの幕を開けます。

乾杯ドリンクには、瀬戸内の海をイメージして設計されたオリジナルの2層カクテルが用意されます。

さらに客室の冷蔵庫にはカクテル3種が備えられており、ロビーでも楽しめます。

11の無料おもてなし





全面ガラス張りのロビーから瀬戸内海を一望しながら過ごす時間を充実させる、11種の無料サービスが宿泊者に提供されます。

ロビーでは気分に合わせて選べる3種の塩、レモン＆ミントのリセットウォーター、ソフトドリンクサービスが利用できます。

アウトドア体験としてはノルディックポールとヨガマットの無料貸し出しがあり、赤穂御崎の自然の中でアクティブな時間が過ごせます。

双眼鏡や天体望遠鏡・星空ガイドブックも無料で借りられるため、瀬戸内の島影や夜空の星をより鮮明に観察できます。

館内では赤穂浪士をテーマにした謎解きイベントが開催されており、宿泊者限定の「地獄めぐり 夜鳴き担々麺」、卓球＆ダーツ、赤穂の塩サウナも用意されています。





インフィニティプールの縁では、青い瀬戸内海と空を背に身体を伸ばすことができます。

ヨガマット貸し出しサービスを活用すれば、海を正面に見ながらのストレッチやヨガが楽しめます。





夜のバルコニーでは天の川が広がる星空と瀬戸内の海色の夜景が重なる景色が広がります。

天体望遠鏡と星空ガイドブックの貸し出しにより、赤穂御崎の夜空をより深く観察できます。

絶景温泉と施設





丘の上に立つ亀の井ホテル 赤穂は、大型ガラス窓を備えた内湯浴場とインフィニティプールを有しています。

夕景に映える外観と、水面が夜の瀬戸内海を映し込むインフィニティプールの夜景が、このホテルを象徴する光景です。





露天風呂テラスからは夕暮れの湯煙が漂い、格子窓から自然光が差し込む半屋外温泉では日中の柔らかな光の中で湯に浸かれます。

「温泉宿・ホテル総選挙2025 絶景部門」関西第1位を獲得した絶景温泉です。

宿泊プランは「食事処しまなみ（1階）」または「レストラン潮風（3階）」での夕食・朝食付きで、夕食の営業時間は17:30〜21:00（L.O.20:00）、朝食は7:00〜9:00です。

チェックインは15時、チェックアウトは10時となっています。

リニューアル1周年記念の「祝い鯛塩釜焼」演出、海をイメージした2層のオリジナルカクテル、天体望遠鏡から謎解きイベントまで11種の無料おもてなしが揃ったこの夏限定のプランは、2026年8月31日まで提供されます。

瀬戸内海を眼前に望む温泉と創作会席が組み合わさった、夏の赤穂ならではの滞在体験です。

亀の井ホテル 赤穂「【リニューアル1周年】祝い鯛塩釜焼付×海色カクテル｜この夏、記憶に残る瀬戸内ステイ×11のおもてなし」の紹介でした。

よくある質問

Q. 宿泊プランの料金はいくらですか？

A. 料金は部屋タイプや人数によって異なります。

詳細は公式サイトに掲載されています。

Q. 「11の無料おもてなし」はどの宿泊プランでも利用できますか？

A. 11の無料おもてなしは亀の井ホテル 赤穂の宿泊者全般を対象としたサービスです。

今回の1周年記念プランとあわせて利用できます。

Q. 夕食のメニューは変更されることがありますか？

A. 季節や仕入れ状況により料理内容が変更となる場合があります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 関西絶景温泉1位！ 亀の井ホテル 赤穂「【リニューアル1周年】祝い鯛塩釜焼付×海色カクテル｜この夏、記憶に残る瀬戸内ステイ×11のおもてなし」 appeared first on Dtimes.