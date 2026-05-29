マイケル・ジャクソンさんの遺産管理人の一人であるジョン・マクレーン氏が死去した。元レコード会社幹部で、直近では伝記映画「Michael/マイケル」（6月12日公開）のエグゼクティブ・プロデューサーも務めていたマクレーン氏が、5月26日、ロサンゼルスで転倒事故の合併症により71歳で亡くなったことが代理人により発表された。



【写真】マイケルさんを裏方として支えていたジョン・マクレーンさん

共同管理人であるジョン・ブランカ氏は、追悼の言葉をこう綴っている。「私はパートナーであり兄弟でもあったジョン・マクレーンの死を深く悲しんでいます。音楽と音楽マーケティングの世界における偉大な革新者の一人であり、彼は常に未来を見据えたビジョナリーでした」さらに「彼はあらゆる仕事に情熱と確信を持ち、これ以上ないほど寛大な友人でした。彼のいない世界を想像するのは難しいです」と述べた。



2009年に事故的な薬物過剰摂取で死去したマイケルさんは、当時5億ドル以上（約700億円）の負債を抱えていた。しかし、ソニーへのカタログ売却やドキュメンタリー「マイケル・ジャクソン THIS IS IT」、ミュージカル「MJ」、映画「Michael/マイケル」などのプロジェクトを通じて遺産の価値は回復。遺産はこれまでに約30億ドル（約4200億円）の収益を上げたと報じられている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）