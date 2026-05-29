MAZZEL・TAKUTO、ダンスの教え子だったアイドル明かす「すごい世界線」「神エピソード」と話題
【モデルプレス＝2026/05/29】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のTAKUTO（タクト）が、28日放送のNHK-FMのラジオ番組「ミュージックライン」（毎週月〜金曜、よる9時45分〜）に出演。ダンスの教え子だったアイドルを明かし、話題を呼んでいる。
【写真】27歳BMSG人気アーティストのダンスの教え子だった20歳イケメンアイドル
この日は、アイドルデュオ・ROIROM（ロイロム）がゲスト出演し、浜川路己（ROI）と本多大夢がお互いの印象について語り合う一幕があった。MAZZELのKAIRYU（カイリュウ）が、本多に対し「大夢くんから見た路己くんはどうですか？」と質問。すると本多は「ちょっと真面目な話をしちゃうと、路己は本当にストイックなんですよ、真面目で…もうタクトさんは分かっていると思うんですけど」と、TAKUTOへ話を振った。
これにKAIRYUは即座に「えー！なんでなんでなんで！」と声を上げて驚き。TAKUTOが「実はこれね、路己くんとはお互いがデビューする前から知り合いで」と切り出すと、浜川も「そうなんですよ、元々ダンスを教えていただいてたんです」と告白。続けてTAKUTOは「久しぶりにこの前番組とかで会えた時に、『おー久しぶり！』ってなって一緒に動画を撮ったりして、めっちゃエモかったです」と嬉しそうに振り返り、浜川も「ありがとうございます。光栄です」と感謝を伝えていた。
2人の関係性に、ファンからは「知り合いだったの！？」「大夢くんがサラッと言ったおかげでとんでもない神エピソードが聞けた」「まさかの師弟関係」「TAKUTOくんが路己くんにダンスを教えてたの、すごい世界線」「アーティストとして再会してるの、エモすぎる」などの声が届いている。（modelpress編集部）
情報：NHK-FM
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◆TAKUTO、ダンスの教え子だったアイドル明かす
この日は、アイドルデュオ・ROIROM（ロイロム）がゲスト出演し、浜川路己（ROI）と本多大夢がお互いの印象について語り合う一幕があった。MAZZELのKAIRYU（カイリュウ）が、本多に対し「大夢くんから見た路己くんはどうですか？」と質問。すると本多は「ちょっと真面目な話をしちゃうと、路己は本当にストイックなんですよ、真面目で…もうタクトさんは分かっていると思うんですけど」と、TAKUTOへ話を振った。
◆TAKUTO＆浜川路己の関係性に反響
2人の関係性に、ファンからは「知り合いだったの！？」「大夢くんがサラッと言ったおかげでとんでもない神エピソードが聞けた」「まさかの師弟関係」「TAKUTOくんが路己くんにダンスを教えてたの、すごい世界線」「アーティストとして再会してるの、エモすぎる」などの声が届いている。（modelpress編集部）
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