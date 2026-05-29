ILLITモカ、活動再開を発表 29日放送の音楽番組出演「無理のない範囲で活動を再開」
【モデルプレス＝2026/05/29】5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）のモカ（MOKA）が、活動を再開することが分かった。5月29日、所属事務所のBELIFT LABがWeverseを通じて明らかにした。
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所属事務所は「ILLITのメンバーMOKAが、音楽番組の最終週のステージに参加いたします」と報告。モカの現在の状況について「これまで治療と休息を並行しながら回復に専念しており、無理のない範囲で活動を再開しても問題ないとの医療スタッフの所見を受けました」と説明した。
今回の復帰については、モカ自身の強い想いがあったといい、「特に4th Mini Album 『MAMIHLAPINATAPAI』の活動が終了する前にステージに立ち、ファンの皆様にお会いしたいというアーティスト本人の強い意向があり、本日放送の『Music Bank』のステージをはじめとして活動へ参加することを決定いたしました」と経緯を明かした。なお、今後のスケジュールについては「アーティストの体調を最優先に考慮し、一部スケジュールは変更となる可能性がございます」としている。
4月20日に所属事務所のBELIFT LABを通じて、当面の間活動を休止することを発表したモカ。公式サイトでは「体調不良により医療機関で診察を受け、医師より継続的な治療および十分な休養が必要との診断を受けました。本人は活動への強い意志を持っておりますが、当社はアーティストの回復を最優先とし、当面は治療に専念する必要があると判断いたしました。これに伴い、当面予定されているILLITのスケジュールには、MOKAがやむを得ず不参加となることをお知らせいたします」と説明していた。（modelpress編集部）
こんにちは。BELIFT LABからのお知らせです。
ILLITのメンバーMOKAが、音楽番組の最終週のステージに参加いたします。
MOKAはこれまで治療と休息を並行しながら回復に専念しており、無理のない範囲で活動を再開しても問題ないとの医療スタッフの所見を受けました。特に4th Mini Album 『MAMIHLAPINATAPAI』の活動が終了する前にステージに立ち、ファンの皆様にお会いしたいというアーティスト本人の強い意向があり、本日放送の『Music Bank』のステージをはじめとして活動へ参加することを決定いたしました。
ただし、アーティストの体調を最優先に考慮し、一部スケジュールは変更となる可能性がございますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。また、2026年6月6日（土）に開催される「2026 Weverse Con Festival」につきましては、練習への参加が難しかったため、不参加となります。
MOKAの回復をお待ちくださり、温かい応援を送ってくださったファンの皆様に心より感謝申し上げます。MOKAが健康な姿でファンの皆様とお会いできるよう、最善を尽くしてまいります。
ありがとうございます。
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◆モカ、活動再開を発表
所属事務所は「ILLITのメンバーMOKAが、音楽番組の最終週のステージに参加いたします」と報告。モカの現在の状況について「これまで治療と休息を並行しながら回復に専念しており、無理のない範囲で活動を再開しても問題ないとの医療スタッフの所見を受けました」と説明した。
◆モカ、4月から活動休止していた
4月20日に所属事務所のBELIFT LABを通じて、当面の間活動を休止することを発表したモカ。公式サイトでは「体調不良により医療機関で診察を受け、医師より継続的な治療および十分な休養が必要との診断を受けました。本人は活動への強い意志を持っておりますが、当社はアーティストの回復を最優先とし、当面は治療に専念する必要があると判断いたしました。これに伴い、当面予定されているILLITのスケジュールには、MOKAがやむを得ず不参加となることをお知らせいたします」と説明していた。（modelpress編集部）
◆全文
こんにちは。BELIFT LABからのお知らせです。
ILLITのメンバーMOKAが、音楽番組の最終週のステージに参加いたします。
MOKAはこれまで治療と休息を並行しながら回復に専念しており、無理のない範囲で活動を再開しても問題ないとの医療スタッフの所見を受けました。特に4th Mini Album 『MAMIHLAPINATAPAI』の活動が終了する前にステージに立ち、ファンの皆様にお会いしたいというアーティスト本人の強い意向があり、本日放送の『Music Bank』のステージをはじめとして活動へ参加することを決定いたしました。
ただし、アーティストの体調を最優先に考慮し、一部スケジュールは変更となる可能性がございますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。また、2026年6月6日（土）に開催される「2026 Weverse Con Festival」につきましては、練習への参加が難しかったため、不参加となります。
MOKAの回復をお待ちくださり、温かい応援を送ってくださったファンの皆様に心より感謝申し上げます。MOKAが健康な姿でファンの皆様とお会いできるよう、最善を尽くしてまいります。
ありがとうございます。
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