お笑いコンビ「千鳥」の大悟が２８日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜・後８時）にゲスト出演。大先輩との初仕事でのハプニングを告白した。

この日は通常の価格を当てる競い合いの途中で「おっさんに学ぼう！ゴチ 失敗から得た教訓とは？」と題して大悟の経験トークを展開。司会の羽鳥慎一アナウンサーに「大先輩のヒロミさんとのロケに遅刻をしたことがある」と話しを振られた大悟は「ヒロミさんと初めて会う仕事だったんですね。『ヒロミさんと会うロケだ』と思いながら飲んでたんですけれども、いつの間にか気づいたらベロベロで、朝にマネジャーからがんがんに電話がかかってきて『すぐ来てください！』といって、ワタクシ慌ててタクシーに乗りまして…」と説明を始めた。

タクシーに乗ったはいいが、目的地について料金を支払おうと「ポケットに手を突っ込もうとしたらポケットがなかった」と大悟。「あれ？ポケットがないと思って下を見たらズボンをはいていなかった」と告白。さらに「寒かったので上はダウン（ジャケット）を着ていたんですけど、パンツ一丁で…。（タクシー）ドライバーも相当怖かったと思います」と言ってスタジオを大爆笑させた。

迎えに来た女性マネジャーが着用していたスカーフを腰に巻き付け、いざヒロミと対面。最後は「だからヒロミさんと初めて会った時はキャッツ・アイみたいな感じ。ヒロミさんがなぜか『お前おもしろいな』って。許していただけた」と無事に乗り切ったことを明かした。