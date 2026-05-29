「おはしを正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。

「小学校入学準備にぴったり」「生活の基本でありながら、これまでどう教えればいいのかわからなかったので助かる」「一生 使える知識やマナーが学べる 」など多くの口コミが寄せられている。

本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。本記事では、その中から親が教えておくべきおやくそくを紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

アメリカのホームステイ先で驚いたこと

「断るって、必要なことなんだと学んだよ」

大学時代、アメリカに留学していた友人が、そう話していた。

ホームステイ先でかなり驚いた出来事があったという。

その日は、ホストファミリーのおばあちゃんの誕生日だった。

親戚が10人以上集まり、朝から家中がバタバタしていた。

ホストマザーも、「今日はおばあちゃんのための日だから」と、かなり気合いが入っていたらしい。

夕食が終わると、おばあちゃんが自分で焼いた大きなアップルパイを持ってきた。

しかも、「昔から家族みんなが大好きなレシピなの」

とうれしそうに話しながら、一人ひとりに配り始めたそうだ。

友人は、慣れないアメリカンな料理をたらふく食べ、かなり満腹状態だった。

でも「これは絶対に断れないやつだ……」と思ったという。

日本なら、たとえお腹いっぱいでも、「少しだけいただきます」になる空気だったからだ。

実際、友人自身もかなり苦しかったが、笑顔で受け取ったらしい。

すると、そのあと、高校生くらいの娘さんに、「あなたも食べる？」とパイが回った。

友人は、「さすがにここでは断らないよな」と思ったそうだ。

だが、その子は、「もうお腹いっぱいだから、今日はやめておく」

と、ごく普通のテンションで断った。

申し訳なさそうでもない。反抗的でもない。

本当に、“自然に断った”だけだった。

友人は、「えっ、今それ断るんだ……？」とかなり驚いたという。

でも、もっと驚いたのは、その後だった。

おばあちゃんも、「あらそう？ じゃあ後でお腹すいたら食べなさいね」と笑っただけ。

空気は悪くならない。嫌味もない。「せっかく作ったのに」もない。

そのまま普通に会話が続いた。

友人はあとから、「“相手に合わせて無理すること”より、“自分の状態を正直に伝えること”を大事にしてたんだな」と妙に印象に残ったそうだ。

たしかに、日本にいると「嫌なことや無理なことをはっきりと断る」ということが苦手な人も多い。

だが、“相手に合わせ続けること”と、“礼儀正しいこと”は、本来別の話だ。

だからこそ、本当に大事なのは、「なんでも我慢できる子」に育てることではなく、“無理なことを、感じよく伝えられる子”に育てることなのかもしれない。

感じよく断れるようになろう

小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを学べる本『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』には、「断るときはこう言おう」という項目がある。

・「ごめんね。 むずかしいかもしれない。」

・「だいじに してる おもちゃだから かせないんだ。」

・「ともだちに おかねは かせないよ。」

・「やくそくが あるから また こんど あそぼう。」 （『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』より引用）

相手に合わせて我慢し続けるのではなく、

自分の気持ちも、失礼なくきちんと伝えられること。

「断る力」を身につけることもまた、

これからの時代に必要な「育ちの良さ」なのかもしれない。