世帯年収2700万円でも食費6万円!?　超パワーカップルの意外に堅実な家計

世帯年収が2000万円を超えると、一体どのような暮らしになるのだろうか。人並み外れた高収入世帯のリアルな懐事情が明かされた。

投稿を寄せた近畿地方の30代女性は、世帯年収2000万円以上という圧倒的なパワーカップルだ。夫の年収が1700万円、自分は金融機関の総合職として1000万円を稼いでおり、世帯年収は2700万円にものぼる。

0歳児は月10万円のインターへ 教育費は惜しまず

女性は現在の住環境と、これからのライフプランについて次のように綴る。

「1億3000万円の新築戸建、食費は6万円程度で家族でも外食は月1〜2回程度、子供が0歳ですがこれから月約10万円のインターナショナルスクールに入園予定」

1億超えのマイホームを構え、まだ0歳の子どもに月10万円の教育費を投じるあたりは、さすがの財力と言うほかない。一方で、食費6万円という数字は、高収入世帯にしてはやや控えめにも見える。

女性は自身の生活実感をこう締めくくった。

「普段の買い物ではそんなに高価なものは買わないが、欲しいものをそんなに我慢しなくても良い生活」

これだけ自由に使える軍資金があれば、日々の買い物でいちいち値札を気にせず、ストレスフリーで暮らせるのは間違いなさそうだ。入るお金が桁違いであっても、出す方のメリハリをしっかりつけているからこそ余裕のある暮らしが維持できているのだろう。

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