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【台風6号】31日に非常に強い勢力へ。1日～2日に南西諸島接近の恐れ、前線刺激による大雨も

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、「【沖縄接近へ】台風6号発達しながら北上 暴風・高波に警戒 西～東日本に接近の可能性も｜台風情報 #台風6号 #台風」と題した動画を公開した。動画では、発達しながら北上する台風6号の最新の進路予想や、各国の予測モデルを用いた今後の影響について詳しく解説している。



今回の台風6号は、5月28日15時時点でフィリピンの東を北西へゆっくりと進んでおり、今後発達しながら北西寄りへ進路をとる見込みだ。松浦氏は「31日の日曜日には非常に強い勢力まで発達する」と指摘。その後は東寄りに向きを変え、6月1日午後から2日にかけて沖縄本島など南西諸島にかなり接近し、通過する可能性があると語った。南西諸島全体が暴風警戒域に入るため、暴風や大雨、高波に対する厳重な警戒が必要となる。



GSM（全球モデル）を用いた雨と風の予測では、1日頃から南西諸島で東寄りの風が強まり、夜には活発な雨雲がかかり始める。2日には奄美地方でも雨風が強まり、さらに梅雨前線が刺激されることで「西日本でも雨が始まる」と分析した。各国の予測モデル（ECMWFやGFS）を比較した結果、南西諸島付近への接近は概ね揃っているものの、その後の本州への接近度合いについては予測に幅があると言及。黒潮に乗って勢力を維持したまま沿岸を進むケースや、離れた海域を進み減弱するケースなどを挙げ、今後の情報に注意するよう呼びかけた。



気象庁発表の早期注意情報によると、沖縄では31日から波浪警報が発表される可能性があり、1日から2日にかけては暴風などの警報級の可能性が「高」となっている。松浦氏は西日本から東日本の太平洋側でも「前線プラス台風での大雨という可能性が出てきている」と総括し、今後の進路予測に注目するよう締めくくった。