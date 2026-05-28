9本塁打＆防御率0.82 大谷翔平の「当たり前ではない」異能基準 衝撃の2登板連続での先頭打者弾に米衝撃「これは想像を絶する」
投打で違いを生み出している大谷(C)Getty Images
「そして、彼は“ついでに”ホームランも打っている」
現地時間5月27日に行われたロッキーズ戦で「1番・指名打者兼投手」として先発登板した大谷翔平は、投げては6回（99球）、被安打0、7奪三振、与四球4、1失点と好投。打っても初回に今季第9号となる先頭打者アーチを菅野智之から放ち、攻守で存在感を示した。冒頭の言葉は、「2登板連続で先頭打者本塁打」という活躍を目の当たりにし、米識者たちがこぞってSNSで発信したものである。それだけ、ここ最近の「投手・大谷」の異能ぶりは凄まじいものがある。
【動画】菅野智之から豪快一閃！大谷翔平、9号アーチをチェック
四球から得点圏に走者を置いた4回に内野ゴロの間に1点を失ったが、打たれたヒットは「0」。菅野から放った特大アーチを含めて、大谷は最初から最後までロッキーズにとって巨大な“壁”として立ちはだかった。
そして、衝撃的なのは、今季9登板での投球成績だ。開幕から9登板（55.0イニング）を消化しての防御率は0.82。さらにWHIP0.82、被打率.147、被OPS.447、奪取した空振り率31.3%と圧巻の支配力を発揮。また、現地時間5月20日のパドレス戦を除いた8登板でQS（先発投手が6回以上を自責点3以内に抑えた場合に記録される指標）を達成し、先発投手として大きな貢献を果たしている。
いまだ規定投球回には達しておらず、投手としてのタイトル争いでも“裏1位”の状態が続いている大谷。無論、クリストファー・サンチェス（フィリーズ／1.47）やジェイコブ・ミジオロウスキー（ブリュワーズ／1.83）、クリス・セール（ブレーブス／1.89）、チェース・バーンズ（レッズ／1.96）と防御率1点台を維持する投手たちも凄まじいが、彼らは9本塁打、OPS.874を記録しているわけではない。そこも大谷が「異次元」とされる証左と言えよう。
投打で違いを生み出している衝撃の活躍が、一体どれだけ凄まじいものなのか。当たり前すぎるがゆえに、ついつい忘れがちになる大谷の異能ぶりは、米識者たちの反応から再認識ができる。
米スポーツ専門局『FOX Sports』のアナリストを務めるベン・バーランダー氏は自身のXで「前にも言ったが、これからも100万回は言い続けるよ。ショウヘイ・オオタニは僕らがこれまでに見た中で最高の選手だ」と投稿。さらに「僕の目標は、彼が今見せてくれている姿を、世間の誰もが当たり前だと思わないようにすることだ。これは想像を絶するよ。二度と目にすることはないかもしれない」と訴えた。
日本のメガスターが残す基準は「当たり前ではない」。MLBが二刀流によって席巻されているからこそ、米球界では、大谷に対する評価が高まっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]