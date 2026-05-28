9本塁打＆防御率0.82　大谷翔平の「当たり前ではない」異能基準　衝撃の2登板連続での先頭打者弾に米衝撃「これは想像を絶する」

投打で違いを生み出している大谷(C)Getty Images

「そして、彼は“ついでに”ホームランも打っている」

現地時間5月27日に行われたロッキーズ戦で「1番・指名打者兼投手」として先発登板した大谷翔平は、投げては6回（99球）、被安打0、7奪三振、与四球4、1失点と好投。打っても初回に今季第9号となる先頭打者アーチを菅野智之から放ち、攻守で存在感を示した。冒頭の言葉は、「2登板連続で先頭打者本塁打」という活躍を目の当たりにし、米識者たちがこぞってSNSで発信したものである。それだけ、ここ最近の「投手・大谷」の異能ぶりは凄まじいものがある。

【動画】菅野智之から豪快一閃！大谷翔平、9号アーチをチェック

四球から得点圏に走者を置いた4回に内野ゴロの間に1点を失ったが、打たれたヒットは「0」。菅野から放った特大アーチを含めて、大谷は最初から最後までロッキーズにとって巨大な“壁”として立ちはだかった。

そして、衝撃的なのは、今季9登板での投球成績だ。開幕から9登板（55.0イニング）を消化しての防御率は0.82。さらにWHIP0.82、被打率.147、被OPS.447、奪取した空振り率31.3%と圧巻の支配力を発揮。また、現地時間5月20日のパドレス戦を除いた8登板でQS（先発投手が6回以上を自責点3以内に抑えた場合に記録される指標）を達成し、先発投手として大きな貢献を果たしている。

いまだ規定投球回には達しておらず、投手としてのタイトル争いでも“裏1位”の状態が続いている大谷。無論、クリストファー・サンチェス（フィリーズ／1.47）やジェイコブ・ミジオロウスキー（ブリュワーズ／1.83）、クリス・セール（ブレーブス／1.89）、チェース・バーンズ（レッズ／1.96）と防御率1点台を維持する投手たちも凄まじいが、彼らは9本塁打、OPS.874を記録しているわけではない。そこも大谷が「異次元」とされる証左と言えよう。