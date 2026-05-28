元セクシー女優・深田えいみ、貯金口座の残高を公開 フィリピンの“子ども食堂”運営に向け資産を売却へ
ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）が、28日からレギュラー放送がスタートする。
【全身ショット】キュートなキョンシーコスプレで登場した深田えいみ
本作は芸能人が自らの意思で売却可能な資産を手放し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ。番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と平成ノブシコブシ・吉村崇が続投。約2年半ぶりに芸能活動へ復帰した小島と、安定感ある進行で番組を支える吉村が、出演者たちの再起への挑戦やリアルな金銭事情を見届ける。
記念すべきレギュラー化第1回（#1）の“資産を売る人”は、SNS総フォロワー数1400万人超の元セクシー女優・深田えいみ。深田の知られざる過去の苦悩や、現在のリアルなお金事情に切り込む。
セクシー女優としてトップ女優へ登り詰め、「大喜利お姉さん」としてSNSでも大バズりし、実業家としても男女問わず支持を集める深田。しかしその華やかな経歴の裏には、学生時代の壮絶ないじめ、整形費用を稼ぐための苦闘、そして世間を騒がせた国税局による8000万円の追徴課税騒動といった、想像を絶するドラマがあった。
そんな絶望の淵にいた彼女を救ったのは、ある人物からの言葉と、フィリピンのスラム街の子どもたちとの出会い。深田は今回、子どもたちの命を繋ぐ「学校給食プログラム（子ども食堂）」を運営するため、自身の思い出のトロフィーや高級ブランドバッグなど、手元にある資産の売却を決意。さらに、番組内ではやりたいことのために少しずつ貯めているという、実際の貯金口座の残高まで公開。果たして、目標金額には届くのか。
【全身ショット】キュートなキョンシーコスプレで登場した深田えいみ
本作は芸能人が自らの意思で売却可能な資産を手放し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ。番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と平成ノブシコブシ・吉村崇が続投。約2年半ぶりに芸能活動へ復帰した小島と、安定感ある進行で番組を支える吉村が、出演者たちの再起への挑戦やリアルな金銭事情を見届ける。
セクシー女優としてトップ女優へ登り詰め、「大喜利お姉さん」としてSNSでも大バズりし、実業家としても男女問わず支持を集める深田。しかしその華やかな経歴の裏には、学生時代の壮絶ないじめ、整形費用を稼ぐための苦闘、そして世間を騒がせた国税局による8000万円の追徴課税騒動といった、想像を絶するドラマがあった。
そんな絶望の淵にいた彼女を救ったのは、ある人物からの言葉と、フィリピンのスラム街の子どもたちとの出会い。深田は今回、子どもたちの命を繋ぐ「学校給食プログラム（子ども食堂）」を運営するため、自身の思い出のトロフィーや高級ブランドバッグなど、手元にある資産の売却を決意。さらに、番組内ではやりたいことのために少しずつ貯めているという、実際の貯金口座の残高まで公開。果たして、目標金額には届くのか。