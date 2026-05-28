超豪華メンバーが終結する春のグランプリのファン投票最終結果を受け、ＳＮＳ上が早くも沸いている。ＪＲＡは５月２８日、第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）のファン投票の最終結果を発表。クロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が歴代最多得票を集めた。

同馬は、大阪杯、天皇賞・春を連勝し、史上初の春古馬３冠の偉業がかかる。得票数は３６万６０３９票で、第１回中間発表から１位をキープしフィニッシュした。これまでの記録は２４年ドウデュースの２３万８３６７票だったが、それを大きく更新する得票数となった。

２位は昨年の当レース覇者メイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）で３４万８６９８票。３位に、昨年の天皇賞・秋を制したマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）が３２万１５６３票で続いた。

Ｇ１・３勝のレガレイラ（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）が４位で３１万７７０８票。有馬記念などＧ１・２勝のミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）も５位ながら３１万４４５２票と、注目度の高さが表れている。

ネット上ではレースが待ちきれない様子で、「クロワデュノール宝塚記念の投票堂々の１位！まずはおめでとう そんでこのまま本番も勝って春古馬３冠！！！！！！」「クロワデュノール。宝塚記念ファン投票、歴代最多で１位か、まあ人気あるよな さてどうなるか、楽しみ」「宝塚記念楽しみすぎて涙出る」「５位までが有力候補か？ 歴代最多の投票数とはすごい」「宝塚記念２週間前追い切りって言われて頭がバグってます」「宝塚記念まじであの面子なん？楽しみすぎるんやけど」などのコメントが寄せられている。