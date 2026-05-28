増田伸洋、飯田耕正が首位発進 連覇かかる宮本勝昌は7位
＜すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント 初日◇28日◇イーストウッドカントリークラブ（栃木県）◇6867ヤード・パー72＞ 国内シニアツアーの第1ラウンドが終了した。増田伸洋と飯田耕正が「65」をマークし、7アンダー・首位タイ発進を決めた。
【写真】小林正則が今季使用するミズノの新ドライバー
6アンダー・3位タイには鈴木亨、谷昭範、プラヤド・マークセン、タマヌーン・スリロット（ともにタイ）が続いた。大会連覇、2戦連続優勝がかかる宮本勝昌は5アンダー・7位タイ。片山晋呉は4アンダー・10位タイで滑り出した。今大会の賞金総額は5000万円。優勝者には1000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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