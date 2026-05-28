パッティングはグローブする派と素手派 それぞれのメリット・デメリットは？【大西翔太のHOTSHOT】
青木瀬令奈のコーチ兼キャディを務める大西翔太が、好調な選手や注目選手の強さのヒミツを解説、女子ツアーでの流行など現場からのホットな情報をお届けする。今回はグリーン上でのグローブについて紹介する。
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◇ グリーン上を見ているとパッティングの時にグローブを外す選手は多いが、グローブをつけたままストロークする選手もいる。ショットのときは滑り防止で左手にグローブを着けるのが一般的。パッティングでの左手のグローブのメリット、デメリットは？ 「手汗が多くて、ショットと同様に滑らないように左手にグローブをつけたままパティングをする選手はいます。青木瀬令奈選手は、普段は素手ですが雨の日にグローブをするケースもあります」と滑り防止が一つの役目だという。 ただグローブをする、しないで“感覚”の出し方を変えられるという。「左手のグローブを外して、素手でパターを握ると、感覚を直でパターに伝えられます」。微妙なタッチを出す時の感覚や打ち出しの数センチのズレを防ぐためのフィーリングは欠かせない。 グローブをする場合、滑り防止のほかにもメリットがある。「ギュッと握らなくていいので感覚が鈍ります。パターを緩く握りたい人、支えているだけの感じで打ちたい人には向いています。手先でヒットするより、体全体を使ってストロークしやすくなります。それにアプローチの延長と考えて、グローブを付けたままの方がイメージは出るという選手もいます」。ショットやアプローチの延長として考える選手は同じフィーリングを保つことにもつながる。 また、素手でフィーリング重視の選手は、重すぎるグリーンにタッチが合わないケースが出てくるという。「速いグリーンには繊細なタッチが出せても、重いグリーンでは『打たないといけない』感覚になって、逆に届かないケースが出てきます。そういう時は感覚を殺して、ストロークでタッチを出すために左手クローブをするとタッチが合うこともあります。夏場にかけて左手クローブの選手が増えるかも知れませんね」 1打でもよくするために、いろいろな工夫をするのが第一線で活躍する選手たちだ。なかには「ラウンド途中に流れを変えるためにグローブを外したり、着けたりするケースもある」という。アマチュアも普段は素手派でも、タッチが合わないとかイメージが出しにくい場合は、グローブを着けたまま打つと感覚を変えられる。習慣的にグローブを外したり、着けたままだったりすることが多いと思うが普段と違うことをすることで、流れを変えることができそうだ。 ■解説・大西翔太（おおにし・しょうた）/1992年6月20日生まれ。名門・水城高校ゴルフ部出身。2015年より青木瀬令奈のキャディ兼コーチを務め、24年からは安田祐香のコーチングも行っている。16年にはキャディを務める傍らPGAティーチングプロ会員の資格を取得した。ゴルフをメジャースポーツにと日夜情熱を燃やしている。プロゴルファーの大西葵は実の妹。YouTube『大西翔太GOLF TV』も好評で、著書『軽く振ってきれいに飛ばす！！ 飛距離アップの正解』が発売中。大西翔太プロデュースの練習器具「Sho＿izm（ショーイズム）」シリーズ（朝日ゴルフより全国のゴルフショップにて販売中。豊富な知識を生かして、今年はテレビ解説も行うなど活躍の場を広げている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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