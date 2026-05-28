ゴルフ規則の判断に“業界初”のAI導入 USGAが『ルールズAI』発表、来春実用化へ
米国でゴルフ規則を統括するUSGA（全米ゴルフ協会）は27日、世界中のゴルファーがルールをより理解しやすくすることを目的とした、ゴルフ界初のAI技術『ルールズAI』の導入を発表した。
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すでに一部のゴルフクラブでは試験運用が始まっており、USGA公認ハンディキャップを提供するアプリ『GHIN』のモバイルアプリ上で、パイロット版として、ゴルファーが利用している。『ルールズAI』は、USGAのルールズスタッフがこれまでに対応してきた2万5000件以上のルール事例を学習。USGAは「正確さに最も重点をおいた」とし、「ゴルファーが正しいルールの回答を得られることと、実践的な判断やニュアンスも反映された回答を提供する」としている。具体的には、ラウンド中にルールに関する疑問が生じた際、GHINアプリ上で質問を送信すると、AIが即座に回答。プレーヤーはその場で適切な処置を判断できるようになる。USGAのマイク・ワン会長は「我々の目標はルールへのアクセスを簡単にし、ゴルファーが公正でかつ自信を持ってプレーできるために必要な情報を得られること」とコメント。また、「USGAが持つ膨大なデータと最新のAI技術を組み合わせることで、私たちは伝統と革新の架け橋を提供できる。ルールズAIは、ゴルフ規則をより理解しやすくし、コース上やモバイル端末でゴルファーのニーズに応えられるよう設計された」と述べた。今後数カ月にわたりパイロット版の展開を拡大し、GHINを利用するすべてのゴルファーへの提供は、2027年春を目指すとした。（文・武川玲子＝米国在住）
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