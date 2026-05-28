お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（49）が、27日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。見取り図リリー（41）の結婚を祝福した。

同番組の前の時間帯の「スタンド・バイ・見取り図」（水曜深夜0時）内で、見取り図のリリーが結婚を発表。番組冒頭、山里は「リリー！ 結婚おめでとう！」と祝福。「ビビッたよ。この直前に見取り図がやってる『スタミト』（番組の愛称）で先ほど、結婚発表ということで。ビックリ。サラッと言ってたから」と続けた。さらに「本当におじさんの言い方で言うと、生粋のプレイボーイな感じだったからさ。そんなリリーが落ち着くのは想像してなかった」と語った。

山里は大阪時代にリリーと番組共演歴があるという。「こういう時ね。ちっちゃい男の話ですけど、結婚のお知らせが来る先輩の格好よさってあるじゃない？ 事前に。実は明日発表するんですけどって」と前置きした上で「さっき俺聞いて驚いたんだけど。俺はもちちろん『スタミト』聴いてるリスナーさんと同じリアクションしたんだけど。『えっ？』って」と状況を説明。「不毛な議論」番組スタッフに「結婚するんだってよ？」と投げかけると、すでにスタッフは知っていたという。「俺より先知ってた？ って」とツッコミを入れたといい「動揺してる私がお送りする今回の不毛な議論ですけど…」と番組を進行させた。

リリーは番組内で結婚を発表。お相手は交際が報じられていた、「セント・フォース」所属のフリーアナウンサー今川菜緒（29）。番組内で今川の名前は出なかったが、リリーの所属元の吉本興業は2人の結婚を認めた。