“子役出身”の川島海荷、ウエディングドレス姿で報告「結婚式を挙げました」 2024年に競泳・中村克との結婚を発表「お美しい」「大人になったねー！」
子役出身の俳優・川島海荷（32）が27日、自身のインスタグラムを更新。「私ごとなのですが、ちょうど半年前に結婚式を挙げました」と報告し、純白のウエディングドレス姿を披露した。
【写真】「お美しい」ウエディングドレス姿の川島海荷／夫・中村克との夫婦2ショット
川島は2024年12月23日、競泳・中村克（32）との結婚を発表。
インスタでは中村と手を取り合う2ショット写真などを添え「彼の優しさに惹かれ、そして目標に向かって真っ直ぐ突き進んでいく力強さ、とても尊敬しています」「私はまだまだ未熟者で至らないところが沢山あるのですが、彼と支え合いながら、そして切磋琢磨して、これからも変わらず頑張っていきたいと思っています」と気持ちを記していた。
この日の投稿では、無事に挙式を行ったことを報告。「今思い返しても…家族友人の笑顔に囲まれて、こんな幸せな日はないと実感したのを覚えています」と振り返りながら、ウエディングケーキやデコルテのぞくチューブトップデザインのドレス姿など、幸せあふれる様子を紹介している。
コメント欄には「おめでとうございます」「海荷ちゃんドレス姿、可愛いし似合ってる」「綺麗すぎます」「大人になったねー！」「お美しいお姿を拝見できてうれしいです」「幸せの顔をされて、私まで幸せ」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
川島は1994年3月3日生まれ。埼玉県出身。2006年にドラマ『誰よりもママを愛す』で子役デビュー。続く07年のドラマ『役者魂！』でもレギュラー出演と人気子役として注目を集め、同年『Life 天国で君に逢えたら』で映画に初出演した。
07年1月よりガールズユニット・9nineのメンバーとしても活動していたが、16年7月をもって脱退。16年10月から19年3月まで、情報番組『ZIP！』の総合司会を約3年間務め、お茶の間の人気を博した。
【写真】「お美しい」ウエディングドレス姿の川島海荷／夫・中村克との夫婦2ショット
川島は2024年12月23日、競泳・中村克（32）との結婚を発表。
インスタでは中村と手を取り合う2ショット写真などを添え「彼の優しさに惹かれ、そして目標に向かって真っ直ぐ突き進んでいく力強さ、とても尊敬しています」「私はまだまだ未熟者で至らないところが沢山あるのですが、彼と支え合いながら、そして切磋琢磨して、これからも変わらず頑張っていきたいと思っています」と気持ちを記していた。
コメント欄には「おめでとうございます」「海荷ちゃんドレス姿、可愛いし似合ってる」「綺麗すぎます」「大人になったねー！」「お美しいお姿を拝見できてうれしいです」「幸せの顔をされて、私まで幸せ」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
川島は1994年3月3日生まれ。埼玉県出身。2006年にドラマ『誰よりもママを愛す』で子役デビュー。続く07年のドラマ『役者魂！』でもレギュラー出演と人気子役として注目を集め、同年『Life 天国で君に逢えたら』で映画に初出演した。
07年1月よりガールズユニット・9nineのメンバーとしても活動していたが、16年7月をもって脱退。16年10月から19年3月まで、情報番組『ZIP！』の総合司会を約3年間務め、お茶の間の人気を博した。