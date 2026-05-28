「急発進した」と主張も実際はブレーキとアクセルの踏み間違い　ベンツで歩道に突っ込み2人を死傷させた70代女に禁錮3年【韓国】

韓国・釜山（プサン）で車を運転中に歩道に突っ込み、2人を死傷させた70代女に禁錮刑が言い渡された。

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釜山地裁・東部支院・刑事4単独のイ・ボムヨン判事は5月28日、交通事故処理特例法（致死）違反の容疑に問われた70代の女Aに禁錮3年を言い渡した。

裁判部は「Aが車両衝突事故の発生に動揺したとしても、ペダル操作は運転において最も重要かつ基本的なことだ」とし、「冷静に対処していれば事故に対応できたとみられる点から、Aの過失は大きい」と指摘した。

続けて「この事故により遺族と家族は耐え難い苦痛を味わっており、厳罰を求めている」と述べた。

一方で「Aが過ちを認めている点、被害者1人と示談が成立し、もう1人には一定の金額を供託している点、前科がない点などを考慮した」と量刑の理由を説明した。

Aは昨年4月8日午後4時12分ごろ、釜山広域市水営区広安洞（スヨング・クァンアンドン）の道路でベンツを運転中にタクシーと衝突した後、歩道に突っ込んで歩行者2人をはね、フードトラックと衝突した疑いがもたれている。

この事故で、道を歩いていた70代の歩行者1人が死亡し、1人が重傷を負った。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

Aは事故直後、車両の急発進を主張した。しかし、国立科学捜査研究院の鑑定の結果、事故車両に欠陥は見つからなかった。

事故当時、Aはタクシーと接触事故を起こした後、ブレーキの代わりにアクセルペダルを踏み込んでいたことが判明した。

（記事提供＝時事ジャーナル）