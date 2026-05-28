「目覚ましい成長を遂げた」獲得した“万能型”日本人MFにフライブルクSDが期待感！「彼の最大の強みのひとつは…」
ドイツ１部のフライブルクは５月27日、ベルギー１部のシント＝トロイデンからMF山本理仁の獲得を発表。クラブのスポーツディレクター（SD）を務めるクレメンス・ハルテンバッハ氏は、24歳の日本人MFに大きな期待を寄せている。
現在、フライブルクには日本代表MF鈴木唯人も所属。新たに加わる山本について、ハルテンバッハSDはクラブ公式サイトを通じて絶賛した。
「ヤマモトは昨シーズン、目覚ましい成長を遂げた。彼は万能型のミッドフィルダーだ。彼の最大の強みのひとつは、間違いなく多才さにある。ボールを持っている時も持っていない時も、大きなインパクトを与えることができる」
さらに、「次のステップは、環境に適応し、プレーの細部を磨き上げることだ。我々は、彼がそれを実現できるようサポートできることを楽しみにしている！」と語り、新天地での飛躍に期待感を示した。
山本は東京ヴェルディのアカデミーで育ち、2019年にトップチームに昇格。その後、22年からガンバ大阪、23-24シーズンからはシント＝トロイデンでプレー。ベルギーでは公式戦98試合に出場し、今季のリーグ戦では５得点を記録した。
U-15からU-23まで各年代の日本代表にも選出されてきた実力者が、ついにドイツの舞台へ挑戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「びっくりした」「楽しみすぎるわ」欧州から届いた“吉報”にネット興奮！「日本人大集合」「本当に嬉しいニュース」
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さらに、「次のステップは、環境に適応し、プレーの細部を磨き上げることだ。我々は、彼がそれを実現できるようサポートできることを楽しみにしている！」と語り、新天地での飛躍に期待感を示した。
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