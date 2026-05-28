BTS、「2.0」MVが1億回再生突破 『オールド・ボーイ』をウィットに富んだオマージュで表現
韓国の7人組グループ・BTSのThe 5th Album『ARIRANG』に収録された「2.0」のミュージックビデオが、26日午後3時15分ごろにYouTubeの再生回数1億回を突破した。
【動画】1億回再生突破！BTS「2.0」MV
「2.0」のミュージックビデオは、パク・チャンウク監督の代表作である映画『オールド・ボーイ』をウィットに富んだオマージュで表現した、感覚的な演出が特徴となっている。古びた廊下を埋め尽くす荒々しい人物たちと、スーツ姿でエレベーターに乗るBTSの対峙構図が没入感を与える。特に、廃墟の至るところでパフォーマンスを披露し、「BTS 2.0」という新たな局面を表現する群舞が目を引く。メンバーの演技やメイクで楽しさを演出し、堅実なパフォーマンスと楽曲のメッセージを反映した演出で意味も込められた。
「2.0」は、変化と成長を経て転換点に差しかかったBTSの現在を新鮮な感覚で表現した楽曲である。 変則的なリズムが印象的なヒップホップとトラップジャンルの上に「You know how we do」という歌詞を乗せ、余裕と自信に満ちた姿勢を示している。 抑制されたサウンドの上に異なる声の調和が重厚な存在感を加える。 ケンドリック・ラマーら世界的なポップスターと共作したヒップホップの巨匠、マイク・ウィル・メイド・イットがクレジットに名を連ねた。
【動画】1億回再生突破！BTS「2.0」MV
「2.0」のミュージックビデオは、パク・チャンウク監督の代表作である映画『オールド・ボーイ』をウィットに富んだオマージュで表現した、感覚的な演出が特徴となっている。古びた廊下を埋め尽くす荒々しい人物たちと、スーツ姿でエレベーターに乗るBTSの対峙構図が没入感を与える。特に、廃墟の至るところでパフォーマンスを披露し、「BTS 2.0」という新たな局面を表現する群舞が目を引く。メンバーの演技やメイクで楽しさを演出し、堅実なパフォーマンスと楽曲のメッセージを反映した演出で意味も込められた。