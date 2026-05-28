ももいろクローバーZが、本年度もプロ野球・読売ジャイアンツ・田中将大投手の2026年シーズン登場曲を担当することを発表した。

登場曲となる最新曲のタイトルは、「SECOND ROUTE（読み：セカンドルート）」。旅をテーマにした本楽曲は、限界の先を超えた景色を目指すメッセージが込められており、田中投手の決意と覚悟を感じさせる熱いスタジアムロックに仕上がっているという。

また、田中投手よりコメントが届いた。

◆ ◆ ◆

◾️田中将大 コメント

今年も登場曲を歌っていただきありがとうございます！

今年はこれまでとは少し違った雰囲気の楽曲をリクエストさせていただきました。

完成した楽曲を聴いて、とても新鮮で、気持ちが高まる仕上がりだと感じました！

この曲が球場で流れる瞬間を、今からとても楽しみにしています！

ぜひ皆さんもたくさん楽曲を聴いてください！

◆ ◆ ◆

田中投手は、東北楽天ゴールデンイーグルス時代からももいろクローバーZの楽曲を登場曲として起用しており、2014年のメジャーリーグ移籍以降は、田中投手の応援歌としてオリジナルに制作された新録曲が起用されている。今作の「SECOND ROUTE」は、オリジナル制作曲としては13曲目となる。

なお本日、東京ドームで開催の巨人―ソフトバンク戦にて登板するタイミングから使用される予定だ。

◾️「SECOND ROUTE」

※プロ野球・読売ジャイアンツ・田中将大投手2026年シーズン登場曲

作詞：K2DN.

作曲：K2DN.

編曲：K2DN. / corin.

◾️『Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY』LIVE Blu-ray & DVD

発売日：2026年8月19日（水）

購入：https://mcz.lnk.to/MC25BD

特設サイト：https://mcz-release.com/video/momoiro_xmas_2025

Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY LIVE Blu-ray

品番：KIXM-655〜7

収録枚数：3枚組

価格：\13,500（税込）

音声[本編]：Dolby Atmos／リニアPCM 2ch

[特典映像]：リニアPCM 2ch



［DVD］

Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY LIVE DVD

品番：KIBM-1152〜6

収録枚数：5枚組

価格：\13,500（税込）

音声：リニアPCM 2ch



＜映像特典＞

メイキング映像（仮）



＜セットリスト＞

【DAY1：2025年12月20日（土）】

1. 今宵、ライブの下で

2. Wee-Tee-Wee-Tee

3. MOON PRIDE

4. 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」

5. Cosmic Commotion

6. サンタさん -ZZ ver.-

7. 夢の浮世に咲いてみな

8. MYSTERION

9. サラバ、愛しき悲しみたちよ

10. Heroes

11. 月色Chainon

12. 一粒の笑顔で…

13. 白い風

14. idola

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

15. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

16. CONTRADICTION

17. 僕らのセンチュリー

18. レナセールセレナーデ

19. 可視光線

20. 月と銀紙飛行船

＜ENCORE＞

21. L.O.V.E.

22. HOLIDAY

23. いちごいちえ

24. モノクロデッサン -ZZ ver.-



【DAY2：2025年12月21日（日）】

1. 今宵、ライブの下で

2. Wee-Tee-Wee-Tee

3. MOON PRIDE

4. Event Horizon

5. Cosmic Commotion

6. サンタさん -ZZ ver.-

7. 夢の浮世に咲いてみな

8. MYSTERION

9. サラバ、愛しき悲しみたちよ

10. Heroes

11. 月色Chainon

12. きみゆき

13. 白い風

14. idola

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

15. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

16. CONTRADICTION

17. SECRET LOVE STORY

18. レナセールセレナーデ

19. 可視光線

20. 月と銀紙飛行船

＜ENCORE＞

21. L.O.V.E.

22. 泣いちゃいそう冬

23. いちごいちえ

24. モノクロデッサン -ZZ ver.-

［Blu-ray］Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY LIVE Blu-ray品番：KIXM-655〜7収録枚数：3枚組価格：\13,500（税込）音声[本編]：Dolby Atmos／リニアPCM 2ch[特典映像]：リニアPCM 2ch［DVD］Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY LIVE DVD品番：KIBM-1152〜6収録枚数：5枚組価格：\13,500（税込）音声：リニアPCM 2ch＜映像特典＞メイキング映像（仮）＜セットリスト＞【DAY1：2025年12月20日（土）】1. 今宵、ライブの下で2. Wee-Tee-Wee-Tee3. MOON PRIDE4. 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」5. Cosmic Commotion6. サンタさん -ZZ ver.-7. 夢の浮世に咲いてみな8. MYSTERION9. サラバ、愛しき悲しみたちよ10. Heroes11. 月色Chainon12. 一粒の笑顔で…13. 白い風14. idolaoverture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜15. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-16. CONTRADICTION17. 僕らのセンチュリー18. レナセールセレナーデ19. 可視光線20. 月と銀紙飛行船＜ENCORE＞21. L.O.V.E.22. HOLIDAY23. いちごいちえ24. モノクロデッサン -ZZ ver.-【DAY2：2025年12月21日（日）】1. 今宵、ライブの下で2. Wee-Tee-Wee-Tee3. MOON PRIDE4. Event Horizon5. Cosmic Commotion6. サンタさん -ZZ ver.-7. 夢の浮世に咲いてみな8. MYSTERION9. サラバ、愛しき悲しみたちよ10. Heroes11. 月色Chainon12. きみゆき13. 白い風14. idolaoverture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜15. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-16. CONTRADICTION17. SECRET LOVE STORY18. レナセールセレナーデ19. 可視光線20. 月と銀紙飛行船＜ENCORE＞21. L.O.V.E.22. 泣いちゃいそう冬23. いちごいちえ24. モノクロデッサン -ZZ ver.-