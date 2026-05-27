とちぎテレビ

小山市の商業施設に２７日、子ども向けの屋内遊び場がオープンしました。栃木県内では初出店で、広さが自慢です。

イオンモール小山の２階にオープンした「のびっこジャンボ小山店」。その名の通り、ショップ２つ分のフロアを使った、広々としたスペースが特徴です。

コンセプトは「家族で１日あそび放題！楽しさジャンボなプレイグラウンド」。０歳から１２歳の子どもが対象で、ブランコやボールプール、エアースライダーなど１０種類が設けられています。子どもたちが大好きなおままごとができる「なりきりコーナー」では、美容師やアイスクリーム店の店員など憧れの職業を体験。専用のボールプールとミニアスレチックが用意された０歳から２歳対象のベビーエリアは、ほかのコーナーと分かれているので、小さい子どもも安心して遊ばせることができます。

（子どもは）

「ブランコで遊んだ。楽しかった」

（親は）

「外の公園などはもう暑いので親としても屋内はありがたいです」

イオンファンタジーの栃木エリア・千葉裕太エリアマネージャーは「いろいろな遊具を設置しているが、遊び方は無限大だと思う。自分だけの遊び方を考えてもらい、想像力が育まれるといい」と笑顔を見せました。

小学生以下の子どもの１日パックは平日で１０００円、休日は１３００円（会員価格）。そのほか３０分ごとの料金や午後４時以降のナイトパックなどがあり、再入場も可能です。