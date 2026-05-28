低く流麗なボディと6人乗りが生み出す室内空間

2026年に入り、自動車業界ではEVや次世代ハイブリッド技術に加え、車内空間そのものの価値を見直す動きがさらに強まっています。

移動手段としてだけでなく、くつろぎや多目的利用まで視野に入れたクルマづくりが進む中、過去のコンセプトカーを振り返ると、現在のトレンドを先取りしていたモデルが少なくありません。

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そうした一台として、今改めて注目したいのが、ホンダが2009年に発表した「スカイデッキ」です。

現在では電動化やパッケージ効率を重視したクルマが当たり前になっていますが、2009年当時はまだハイブリッド車が本格的に普及し始めた時代でした。

環境性能への関心は高まりつつあったものの、未来のクルマ像はまだ漠然としており、多くのメーカーが模索を続けていました。

そんな状況の中で登場したスカイデッキは、単なる未来的デザインのショーモデルではなく、「これからの家族の移動空間」を具体的に提案した存在だったのです。

スカイデッキの特徴は、まずその独創的なスタイリングにありました。全長4620mm×全幅1750mm×全高1500mmというサイズながら、全体は非常に低く伸びやかなシルエットでまとめられており、ミニバン的な実用性とスポーティな印象を両立していました。

流線形のボディラインは空力性能を意識したもので、当時のホンダが掲げていた先進的なデザイン思想が色濃く反映されています。

フロントマスクには長いノーズと大型ロアグリルが採用され、同時期に公開されていた「CR-Zコンセプト」と共通する雰囲気も感じられました。

さらに、前席側にはシザースドア、後席側には斜めに開閉するスライドドアを組み合わせることで、未来感と実用性を両立。

見た目だけを重視した奇抜な演出ではなく、乗り降りのしやすさまで考え抜かれていた点は非常に印象的でした。

室内空間もまた、当時としてはかなり先進的でした。3列6人乗りという構成を採用しながら、従来のミニバンとは異なる開放的なレイアウトが特徴です。

1列目と2列目のシートは薄型設計となっており、センターコンソールから浮かび上がるようなデザインが採用されていました。

そのため視覚的にも圧迫感が少なく、未来のラウンジ空間のような印象を与えていたのです。

さらに、2列目シートは前席下へ滑り込むように収納でき、乗降時には広いスペースを確保できる工夫も盛り込まれていました。

3列目シートについても床下収納式となっており、使用しない場合には大容量のラゲッジスペースとして活用可能でした。

現在では多くのミニバンやSUVで採用される考え方ですが、2009年の時点でここまで柔軟な空間設計を提示していた点は注目に値します。

また、車名の由来にもなった大型ガラスルーフの存在も見逃せません。天井全体を覆うような開放的なガラスエリアによって、室内には自然光がたっぷりと差し込み、従来のクルマとは異なる明るさと快適性を実現していました。

近年ではパノラマルーフを採用する車種が増えていますが、その流れを15年以上前に提案していたことになります。

パワートレインについては詳細なスペックこそ公開されませんでしたが、小型軽量のハイブリッドシステムをセンタートンネル部分へ配置する構造が想定されていました。

これにより低重心化を図りながら、広い室内空間との両立を狙っていたとされています。今では電動車で一般的となった設計思想ですが、当時としてはかなり挑戦的なアプローチでした。

残念ながらスカイデッキは市販化されることはありませんでした。しかし、その思想が後のホンダ車へ受け継がれていったことは間違いありません。

特に2010年代に登場した「ジェイド」には、スカイデッキを思わせる要素が数多く見られました。

低めのフォルムや流麗なボディライン、3列6人乗りのパッケージなどには、コンセプトモデル時代のアイデアが色濃く反映されていたのです。

現在の視点で改めてスカイデッキを見ると、単なる未来予想図ではなく、現代のクルマづくりに通じる発想が数多く盛り込まれていたことに気づかされます。

電動化、自動運転、コネクテッド技術が急速に進化する2026年の今でも、車内空間の快適性や柔軟性を重視する流れはますます強くなっています。

そして、その原点の1つとして、スカイデッキのようなコンセプトカーが果たした役割は決して小さくありません。