きょう28日は、各地でくもりや雨となるでしょう。29日は西日本〜関東で晴れてくる見込みです。週末（30日〜31日）は、広範囲で晴れる見込みで、真夏日が続出するでしょう。

■全国天気（28日予報）

28日は、全国の広範囲でくもりや雨となるでしょう。東海は昼過ぎにかけて雨が降りやすい見込みです。東北北部・北海道は昼過ぎから雨が降り出し、北陸・東北南部も夕方以降は雨のところが多いでしょう。西日本・関東も雲が広がり、場所によってはにわか雨がありそうです。なお、関東沿岸では午前中は晴れ間があるでしょう。また、宮崎や高知では昼前後から晴れてくる見込みです。

■全国気温（28日予想）

28日の最高気温は、西日本で前日より高くなり、東日本・北日本は前日より低くなるところが多いでしょう。福島は真夏日の可能性があり、宮崎は32℃まであがりそうです。

【日中の予想最高気温・前日差・季節感覚】

札幌 24℃（-1）7月上旬

仙台 21℃（-4）平年並み

福島 30℃（＋1）真夏並み

新潟 27℃（-3）7月上旬

東京 26℃（-2）6月中旬

名古屋 26℃（-2）平年並み

大阪 28℃（＋3）6月中旬

広島 27℃（＋3）6月中旬

高知 29℃（＋6）7月上旬

福岡 26℃（±0）6月上旬

宮崎 32℃（＋5）真夏並み

鹿児島 28℃（＋3）6月下旬

那覇 29℃（-1）6月上旬

■週末にかけての天気

29日は、西日本〜東海で晴れるでしょう。関東・東北太平洋側も晴れてきて強い日差しが照りつけそうです。北陸・東北日本海側は明け方まで雨が残り、北海道は日中も雨のところがありそうです。29日は、関東などで真夏日になるところがあるでしょう。

土曜（30日）は、西日本〜東北南部の広い範囲で晴れて、強い日差しが照りつけるでしょう。東北北部・北海道日本海側は雲が多く、雨のところもありそうです。西日本から関東では真夏日になるところが多いでしょう。日曜（31日）は、ほぼ全国的に晴れるでしょう。各地で強い日差しが照りつけそうです。西日本から関東では、真夏日の地点が続出しそうです。

（気象予報士 平井 史生）