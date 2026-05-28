サラリーマンでありながらサンダンス映画祭で日本人初のグランプリを受賞した映画監督／脚本家の長久允氏。その思考法を存分に伝える『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』から、抜粋・再構成し、作品づくりの根幹に迫る。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

物語を印象づけるための「音楽」

その作品を心に残す最も重要なものは「音」だと思っています。

音の中でも特に「音楽」。

だから私は描くべき題材を決めたらまず、音楽を探します。

その映画は、どんな音が鳴っているのか。

パンクかジャズかエレクトロニカか、それともインドネシアのガムランか。ピアノかオーケストラかノイズか、それともまだ見ぬ楽器の音か。

たとえばSFだからといってエレクトロニカが適しているとは限らないし、時代劇だから古い和楽器が合うとは限らない。

むしろ、関連性のないものとの化学反応で、物語は強く印象づけられることが多い。

だから私は、題材が決まったら、まずサブスクで曲を聴き漁ったり、YouTubeを見たり、ライブに行ったりします。すると突然、これだ！ という音楽に出会うのです。

題材と音楽、その組み合わせにピンときたら、もう完成したようなものです。

観たあとの「気持ち」を設計する

ハリウッド式のやり方では、執筆序盤でキャラクターを膨らませたり、プロットを書き進めたりします。

しかし私はそれをまだやりません。セリフもまだ書きません。

本当に謎の行動だと思われるのですが、ここでエンドロールの歌詞を書きます。

私はエンドロールが異常に好きなのです。エンドロールの歌詞はとても大事なのです。

その映画を観たときに、どういう気持ちで席をあとにしてほしいのか、それはラストカット、もしくはエンドロールによるものが大きいと感じています。

エンドロールは映画の伝えたい感覚が凝縮されています。

その映画で伝えたいことが、仮に「生きろ」ということならば、それはセリフで伝えることもできるけれど、歌詞ならばもっとまっすぐに自然に伝えることができると考えます。

さらにその言葉が持つ加減の調整も音楽ならばできる。もっと曖昧で繊細なものが届けられます。

深刻なのか、軽薄なのか、超ポジティブな生きろなのか、諦念もこもった生きろなのか。

言葉や演技だけでは伝えることが難しいニュアンスを、コードや音質をもって、聴いた人に自然と残すことができます。衝動に似た形で。

もちろんこれらは映画を通して届けたいものですが、それに近いものがエンドロールの5分間で凝縮して達成できるのです。

ここで書かれた歌詞こそが、私がこの映画を使って自分が残したい、観客に手渡したい言葉たちなのです。