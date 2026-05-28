「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」

「同期より先に出世することができた」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

出世した瞬間に無能になる人

「プレイヤー時代は優秀だったのに、管理職になった途端に崩れた」

そんな人を、会社で見たことはないでしょうか。

なぜ、あれほど仕事ができた人が、出世した瞬間に「無能化」してしまうのか。

その原因は、たった1つです。

感情でマネジメントし続けようとすることです。

「いい人マネジメント」は通用しない

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

ある部長が、組織が大きくなるにつれて抱えた葛藤について紹介しましょう。

「感情的に部下に寄り添うこと」を意識していたリーダーでした。部下の顔色を見て調子が悪そうなら鼓舞し、遅くまで頑張っている社員には激励の声がけをし、たとえ小さな金額でも受注が決まったらお祝いメールを出す。

お酒が好きなメンバーとは飲みに行ってガス抜きをし、わからないことは丁寧に寄り添って教える。

最初のうちはそれがうまくいっていました。

しかし、会社が大きくなり、新しいメンバーが増えていくと、途端にうまくいかなくなったそうです。

――『リーダーの仮面』より

ここに、出世後に崩れる人の本質があります。

組織が小さいうちは、「人間力」や「距離の近さ」で回せます。

しかし、人が増えた瞬間、それは破綻します。

なぜなら、全員を平等に感情でケアすることは不可能だからです。

「えこひいき」に見え始めた瞬間、終わる

これは、成長している組織に共通して起こる現象です。

もし同じ方法を続けていたら、部長と距離の近い部下だけが「えこひいきされている」ように見られ、他のメンバーが悪い感情を持ちはじめたでしょう。

そこで部長は他の部署を見るようにしました。

そこで気づいたのが、「自分とは真逆で無機質なタイプのマネジャーのほうがうまくいっている」という事実でした。

――『リーダーの仮面』より

出世した瞬間に無能になる人は、「みんなに好かれよう」とします。

しかし、組織が大きくなるほど、それは不公平になります。

・よく話す人だけ可愛がられる

・飲みに行く人だけ評価される

・距離が近い人だけ情報をもらえる

こうなると、組織は一気に壊れます。

本当に必要なのは「感情」ではなく「ルール」

やり方を変えると、最初は古参メンバーから反発もあったそうです。

しかし、そこは「リーダーの仮面」の出番です。

黙々とやり続けて結果を出せば、時間差で部下たちは気づくのです。

これまであまり面倒を見ていなかったメンバーにも成果が出るようになったとき、彼はやり方を変えてよかったと心の底から思えたそうです。

部下の話を聞いてみると、「部長の顔色を伺わなくてよくなって、伸び伸びとやりやすくなった」とのことでした。

――『リーダーの仮面』より

ここが重要です。優れたリーダーほど、「感情で動かすこと」をやめます。

代わりに、「ルール」「評価基準」「役割」「行動指針」を明確にします。

すると、部下は「上司の顔色」を見なくて済むようになります。

その結果、組織は安定し、成果も伸びるのです。

出世した瞬間に無能になる人。

それは、「いい人」であり続けようとする人です。

組織が大きくなればなるほど、感情マネジメントは破綻します。

必要なのは、好かれることではありません。

ルールで組織を動かすことです。だからこそリーダーは仮面をかぶりましょう。

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計185万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。