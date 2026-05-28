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【蒸し暑さアップ】
きょうは湿度が高く、各地で蒸し暑くなりそうです。25℃以上の夏日になるところが多く、30℃前後のところもある見通しです。


札幌　：24℃　釧路：17℃
青森　：18℃　盛岡：24℃
仙台　：21℃　新潟：27℃
長野　：29℃　金沢：27℃
名古屋：26℃　東京：26℃
大阪　：28℃　岡山：28℃
広島　：27℃　松江：26℃
高知　：29℃　福岡：26℃
鹿児島：28℃　那覇：29℃

【変わりやすい空模様】
晴れ間が出たとしても、変わりやすい空模様です。ところどころでにわか雨もありそうなので、お出かけには折りたたみの傘があると安心です。

【北日本と北陸は本降り】
北日本や北陸は夕方から夜にザーザー降りのところがあるでしょう。こちらは大きめの傘が必要になりそうです。沿岸を中心に風の強まるところもある見通しです。

【あすからは、さらに暑く】
あすは北海道や北陸は気温がいったん下がりますが、そのほかのエリアでは気温が上昇し、週明けにかけて30℃以上の真夏日エリアが続出しそうです。

【来週は台風の影響を受けるおそれも】
台風6号は発達しながら進み、来週はじめに沖縄に近づくおそれがあります。その後の予想は定まっていませんが、本州にも大雨などの影響が出るかもしれません。今後の情報に注意をしてください。