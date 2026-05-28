【蒸し暑さアップ】

きょうは湿度が高く、各地で蒸し暑くなりそうです。25℃以上の夏日になるところが多く、30℃前後のところもある見通しです。



札幌 ：24℃ 釧路：17℃

青森 ：18℃ 盛岡：24℃

仙台 ：21℃ 新潟：27℃

長野 ：29℃ 金沢：27℃

名古屋：26℃ 東京：26℃

大阪 ：28℃ 岡山：28℃

広島 ：27℃ 松江：26℃

高知 ：29℃ 福岡：26℃

鹿児島：28℃ 那覇：29℃

【変わりやすい空模様】

晴れ間が出たとしても、変わりやすい空模様です。ところどころでにわか雨もありそうなので、お出かけには折りたたみの傘があると安心です。

【北日本と北陸は本降り】

北日本や北陸は夕方から夜にザーザー降りのところがあるでしょう。こちらは大きめの傘が必要になりそうです。沿岸を中心に風の強まるところもある見通しです。

【あすからは、さらに暑く】

あすは北海道や北陸は気温がいったん下がりますが、そのほかのエリアでは気温が上昇し、週明けにかけて30℃以上の真夏日エリアが続出しそうです。

【来週は台風の影響を受けるおそれも】

台風6号は発達しながら進み、来週はじめに沖縄に近づくおそれがあります。その後の予想は定まっていませんが、本州にも大雨などの影響が出るかもしれません。今後の情報に注意をしてください。