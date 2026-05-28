“カップ戦男”鎌田大地がまたタイトル獲得！パレスがラージョに１−０勝利、初出場でECL初優勝！
現地時間５月27日に開催されたカンファレンスリーグ（ECL）の決勝で、鎌田大地が所属するイングランドのクリスタル・パレスが、スペインのラージョ・バジェカーノとドイツのライプツィヒ・スタジアムで対戦した。
鎌田がダブルボランチの一角で先発したパレスは前半、なかなかチャンスを作り出せない。
それでもアディショナルタイム１分、ようやくビッグチャンスを創出。ウォートンのクロスにミッチェルがヘッドで合わせるも、惜しくも枠を捉えられない。
スコアレスで突入した後半、ついに均衡を破る。51分、持ち上がったウォートンのミドルシュートをGKバタジャが弾いたところを主砲マテタが押し込んだ。
さらに56分、ピノが際どいFKを放つが、ポストに直撃。その１分後のマテタの決定的シュートは、バタジャの好セーブに阻止される。
完全に流れを掴んだパレスの中で、鎌田も攻守に奮闘。気の利いたプレーを連発する。
このままリードを守り切ったパレスが１−０で勝利。初出場で、クラブ史上初の欧州タイトルを手にした。
フランクフルト時代にDFBポカールとヨーロッパリーグのタイトル奪取、パレスでは昨季のFAカップ制覇に貢献した鎌田は、“カップ戦男”の面目躍如、チームを再び頂点に導いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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鎌田がダブルボランチの一角で先発したパレスは前半、なかなかチャンスを作り出せない。
それでもアディショナルタイム１分、ようやくビッグチャンスを創出。ウォートンのクロスにミッチェルがヘッドで合わせるも、惜しくも枠を捉えられない。
さらに56分、ピノが際どいFKを放つが、ポストに直撃。その１分後のマテタの決定的シュートは、バタジャの好セーブに阻止される。
完全に流れを掴んだパレスの中で、鎌田も攻守に奮闘。気の利いたプレーを連発する。
このままリードを守り切ったパレスが１−０で勝利。初出場で、クラブ史上初の欧州タイトルを手にした。
フランクフルト時代にDFBポカールとヨーロッパリーグのタイトル奪取、パレスでは昨季のFAカップ制覇に貢献した鎌田は、“カップ戦男”の面目躍如、チームを再び頂点に導いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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