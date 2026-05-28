「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）

不屈の鞍上を背に逆転Ｖを狙う。２７日、栗東坂路を力強く駆け上がった皐月賞４着馬アスクエジンバラ。主戦の岩田康を背に馬なりで４Ｆ５７秒１のソフト仕上げだったが、ハミを取ったラスト１Ｆは１２秒１と鋭い伸びを披露。福永師は「レースに向けて疲れを残さないことを主眼に置いた調整」と納得の表情を見せた。

２週前に落馬負傷した岩田康に代わり、１週前追いを託したのが岩田望。「もっといい動きをするかなと思った」と内容に不満を感じたトレーナーだったが、主戦に手綱が戻った日曜と最終追いで様子が一変。抜群の動きに「完全に自分仕様にしているんでしょうね。何かボタンを作ったんじゃないですか。それが岩田康誠ジョッキーが持つ特殊スキル」と人馬の固い絆に感服する。

舞台は東京二四。「岩田（康）ジョッキーが乗ってくれたことで落ち着きと自在性が生まれた。距離を延長しても全く問題ない下地を作ってくれたし、皐月賞がダービーに向かうにあたって不安がなくなる内容だった」。メンバー最多のキャリアで積み上げた信頼関係を、指揮官は頼もしそうにする。「期待しかないね」。騎手としてダービー３勝を挙げた開業３年目の新鋭。今度はダービートレーナーに輝く。