「スーパーカブかよ！」トヨタの「リッター約50km」走るクルマに反響あり！

車重わずか700kg台という、現代のほとんどの軽自動車よりも軽いボディ。

それに加えて、空気抵抗を極限まで減らした流線型のフォルムと、1リットルあたり約47.6kmという驚異的な燃費性能。

【画像】超カッコイイ！ これが「リッター50km」走るトヨタ車です！（13枚）

かつてトヨタが開発した「FT-Bh」は、Bセグメントと呼ばれるコンパクトカーのクラスにおいて、環境性能と効率性をとことんまで突き詰めた1台でした。

この車両の最大の特徴は、徹底的な軽量化と空力性能の向上にあります。

一般的にクルマの重量を削る場合、高価なカーボン素材などが用いられることが多いですが、FT-Bhは一般的な高張力鋼板を最適に組み合わせるなどの工法を工夫し、特殊な素材に頼ることなく786kgという数値を実現しました。

外観においても、フロントからリアへ流れるようなティアドロップ型のシルエットを採用し、ドアミラーを小型のカメラに置き換えることで、空気抵抗係数（Cd値）は0.235という極めて低い数値を記録しています。

これほどまでに具体的な技術が詰め込まれ、徹底して効率を追求したFT-Bhとは、今から10年以上前の2012年、スイスで開催された「ジュネーブ国際モーターショー」の会場で世界初公開されたコンセプトカーです。

車名のFT-Bhは「Future Toyota - B-segment hybrid」を略したもので、「ヴィッツ（現在のヤリス）」や「アクア」などが属するコンパクトクラスの未来像を提示する目的で開発されました。

パワートレインには、このモデルのために特別に設計された1リッター2気筒アトキンソンサイクルエンジンに、大幅な小型化を図ったハイブリッドシステムを組み合わせたものを搭載。

これらが車体の軽さや優れた空力性能と見事に連携し、当時の欧州の測定モードで100km走行あたり2.1リットルという優れた環境性能を実現していたのです。

登場から長い年月が経過した現在でも、SNSなどインターネット上のクルマ好きからは、このFT-Bhの先進性に対して様々なコメントが寄せられています。

「1リットルで47km走るって…スーパーカブとかバイクかよ」「普通車で786kgという車重も相当にヤバイ」「高価な素材を使わずに軽量化したというアプローチはコストを意識するトヨタらしい」「量産や修理にも適した堅実な設計だったと思う」と、将来の市販化を見据えたような現実的な造りを評価する声や、「2気筒のハイブリッドという組み合わせは面白そうだけど振動の面で課題ありそう」「技術的なチャレンジとしては非常に興味深いね」といった、メカニズムに対する冷静な分析も見受けられます。

また、「正直、見た目はかなり奇抜に感じる」「空力を限界まで追求したらこういう形に行き着くのかな？」「造形が今のプリウスやクラウンに少し似てて、デザインのルーツを感じる」と、後の市販車に通じるデザインの方向性に言及するコメントも寄せられています。

「この性能のまま市販されなかったのは残念だ」「でもヤリスとか市販車に技術が活かされているんだろうね」というユーザーの意見の通り、FT-Bhがそのままの姿で市販されることはありませんでした。

しかし、コストを抑えながら軽量化を図る手法やハイブリッドシステムの小型化といった設計思想は、その後のトヨタ車の開発における重要な基盤となっているでしょう。