「阪神２−５日本ハム」（２７日、甲子園球場）

“破壊音”とともに、鮮烈な打球が飛んだ。速度１６８キロの弾丸ライナーはすさまじい勢いで左翼ポール際へと消える。阪神・森下翔太外野手は表情を変えぬまま走り出すと、ベンチに向かって手をたたいた。“兄貴”に並ぶ圧巻のキング弾。悔しい連敗にあって、雨中の聖地で輝きを放った。

逆転を許した直後、１−３の五回だ。直前で中野が併殺に倒れ２死。漂い始めた不穏なムードを一変させた。カウント１−１から加藤貴が投じた９０キロスローカーブを豪快にスイング。「うまく待って打てました」と、すぐさま１点差に詰め寄る一発を放り込んだ。

７点ビハインドをひっくり返した２０日・中日戦（甲子園）でのサヨナラ弾以来となる、５試合ぶりのアーチ。佐藤輝に並んでリーグ１位タイとなる今季１２号に「少ないチャンスをものにできたので良かったかなと思います」とうなずいた。さらに今季の甲子園では６本塁打目。２４、２５年に記録した自己最多８発を早くも視界に捉えている。

三回２死一塁では、カウント３−１からカットボールを捉えて左前打をマーク。チームは２年ぶりの交流戦連敗スタートとなったが、若き主砲は２戦連続のマルチ安打と好発進だ。日頃は対戦がない投手との対峙（たいじ）でも「いや、もう自分のスイングをするだけなので、余計なことは考えないようにしています」ときっぱり。相手にかかわらず自身がやるべきことに集中していく。

打線はつながりを欠き、もどかしい展開が続いた。森下も七回無死一塁では、元同僚・島本の前に二ゴロ併殺。それでも相手を上回る１２安打を、藤川監督は前向きに捉えた。「（安打が出ていることはプラス？）もちろんですね、選手の表情も良いし。どう連動していくかっていうのも我慢が必要だし、続けてやっていくことですね」。背番号１が放った“希望の光”を頼りに、次戦こそ勝利につなげる。