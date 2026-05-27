【ディズニープラス】2026年6月配信作品：King & Princeのトラベルバラエティや『一流シェフのファミリーレストラン』ファイナルシーズンを独占配信
ディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」で、6月に配信される注目作品を一挙紹介。
【動画】ディズニープラス、6月配信予定作品一覧
■6月の注目作品
配信中：韓国ドラマ『50%の人生リスタート』（全12話）日本初／独占
配信中：アニメーションシリーズ『ブルーイ ミニストーリー シーズン2』（全10話）日本初／独占
6月1日：韓国ドラマ『孤島のエリートドクター』（全12話）日本初／独占
6月2日：海外ドラマ『夢のマンハッタンライフ！』（全9話）日本初／独占
6月5日：コメディ『ハンナ・バーナー：ナン・オブ・マイ・ビジネス』日本初／独占
6月8日：海外ドラマ『アリス＆スティーブ』（全6話）日本初／独占
6月8日：ナショジオ『アントニが巡る！世界の旅先』（全4話）日本初／独占
6月9日：特別映像『トイ・ストーリー５ | 特別映像』日本初／独占
6月10日：海外ドラマ『トラッカー シーズン3』（全22話中17〜22話）日本初／独占
6月12日：アニメーション『ミッキー プラス ショーツ：ミッキーとブルーイ』日本初／独占
6月12日：アニメーションシリーズ『アイアンマンとさいこうのなかまたち』Ep20-Ep30（全40話中20〜30話）日本初／独占
6月16日：ドキュメンタリー『A Spark Into A Flame: Hamilton & Hip Hop（原題）』日本初／独占
6月17日：バラエティ『King & Princeがまちあわせ in LA』（全9話）日本初／独占
6月17日：実写映画『高校卒業できない!?大人たち』日本初／独占
6月17日：アニメーション『エクストリーム・メイクオーバー：ホーマー・エディション』日本初／独占
6月24日：ドキュメンタリー『ディズニーパークの裏側 〜進化し続けるアトラクション〜』シーズン3（全2話）日本初／独占
6月26日：海外ドラマ『一流シェフのファミリーレストラン』シーズン5（※FX作品）（全8話）日本初／独占
6月29日：特別映像『モアナと伝説の海 | 特別映像』日本初／独占
■配信中
▼『50%の人生リスタート』（全12話／毎週金曜・土曜1話ずつ配信）
シン・ハギュン（『怪物』）、オ・ジョンセ（『おつかれさま』）、ホ・ソンテ（『イカゲーム』）らが集結。かつては一世を風靡した、一見平凡に見える3人の男たちの運命が再び動き出す、笑いと哀愁入り交じるアクション・コメディ。
過去に国家情報院のブラック要員、北朝鮮の特殊工作員、伝説の暴力団員として名を馳せてきた男たちだったが、10年前のある事件をきっかけに離島に左遷されてしまう。10年間止まっていた時間を取り戻すべく、人生の50％を走ってきた男たちのリベンジが始まる。
▼『ブルーイ ミニストーリー』シーズン2（全10話／一挙配信）
大人気ブルーイの短編アニメーションシリーズ。元気で好奇心旺盛な子犬のブルーイは何気ない日常の身近にあるものを遊びに変える天才。想像力豊かに、身近なものから夢中になれる楽しい遊びを発見し、遊びを通して相手を思いやる気持ちやコミュニケーションの大切さを学んでいく。ささやかな日常を最高の一日に変えてしまう仲良し家族を描いている。
■6月1日（月）配信
▼『孤島のエリートドクター』（全12話／毎週月曜・火曜１話ずつ配信）
兵役前最後のドラマ出演で話題のイ・ジェウク（『還魂』） と シン・イェウン（『ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜』）の共演による、心に幸せを処方するメディカル・ラブコメディ。都会育ちでエリート形成外科医のト・ジイは、思いがけず辺境のピョンドン島へ公衆保健医師として赴任することに。深いトラウマを抱える彼にとって、海に囲まれた島は逃げ場のない“巨大な檻”でしかなかった。遠慮なく距離を詰めてくる住人たちや、襲い掛かる虫の大群など、不慣れな島の生活に苦しむ中出会ったのは、優しい笑顔の裏に秘密を抱えた看護師ユク・ハリ。海への恐怖に襲われる度に寄り添う彼女の存在が、ジイの心を少しずつ動かしていく。
■6月2日（火）配信
▼『夢のマンハッタンライフ！』（全9話／初回3話、以降毎週2話ずつ配信）
脚本家、俳優、コメディアンとマルチに活躍するミンディ・カリング（『オーシャンズ8』）が手がける、仕事一筋の若者たちの姿を描いたコメディ・ドラマシリーズ。大都市ニューヨーク・マンハッタンの華やかなマレー・ヒル地区を舞台に、仕事に全力を注ぐ20代の男女5人は、キャリアアップと私生活の幸せのどちらも手に入れようと奮闘する。
■6月5日（金）配信
▼『ハンナ・バーナー：ナン・オブ・マイ・ビジネス』
ハンナ・バーナーが、これまでで最も弱さをさらけ出したネタを披露するスタンドアップコメディ。2作目になる本作では将来への不安や型破りなキャリアの歩み、恋愛の裏話まで語り、自分は「パートタイムでしかイケてない」と笑い飛ばす、圧巻のスペシャルコンテンツ。
■6月８日（月）配信
▼『アリス＆スティーブ』（全6話／一挙配信）
イギリスのちょっと変わったコメディドラマ。親友のスティーブが、自分の26歳の娘イジーと交際を開始。このままでは親友と娘を一度に失ってしまう。アリスは2人を別れさせるため、脅迫から懇願、スティーブのキャリアを台無しにする行動まで、あらゆる妨害工作に出る。しかし、スティーブも真っ向からアリスを迎え撃つ。こうして、完璧だったはずの友情は容赦ない全面戦争へと転がり落ちていく。
エスカレートしていくアリスの狂気的な一面に、ついに夫ダニエルの我慢も限界に。一方スティーブは、イジーこそが自分の人生に訪れた最高の存在だと確信し、彼女との未来を本気で築こうとする。だが当然、アリスが大人しく負けを認めるはずがなかった。
▼『アントニが巡る！世界の旅先』（全4話／一挙配信）
ナショナルジオグラフィックの人気シリーズに新たな息吹を吹き込む、アントニ・ポロウスキが世界有数の素晴らしい旅先を巡るドキュメンタリーシリーズ。パリ、メキシコシティ、ロンドン、そして故郷ニューヨークを舞台に、定番の観光名所から隠れた穴場まで、世界最高と呼ぶにふさわしい本物の忘れられない体験を探し求める。最高の観光スポット、宿泊施設、グルメ、アクティビティを紹介するアントニ厳選の旅は、視聴者をガイドブックの先へと誘い、各都市の真の姿、その文化、そして何よりもそこに住む人々の魅力を明らかにする。
■6月９日（火）配信
▼『トイ・ストーリー５ | 特別映像』
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー５』が7月3日（金）に公開される。その最新作より、特別映像が到着！
■6月10日（水）配信
▼『トラッカー』シーズン3（全22 話中17−22 話／一挙配信）
3000万人視聴＆直近6年間で最も視聴された、ジャスティン・ハートリー（『THIS IS US/ディス・イズ・アス』）が主演＆製作総指揮を務める話題のドラマシリーズ、シーズン3の最終話まで配信される。
コルター・ショウは、懸賞金を求めて失踪者を追跡する一匹狼の探偵。家族の過去に関する衝撃の真実に苦悩するコルターだったが、そんな中でも仲間に支えられ、サバイバル術と専門的な追跡技術を駆使してあらゆる失踪事件を解決していく。
■6月12日（金）配信
▼『ミッキー プラス ショーツ：ミッキーとブルーイ』
大人気ショートアニメーション。これまでスティッチやスパイディなど、人気キャラクターとミッキーの夢の共演をかなえた人気短編作品に、最新作が登場。今回はなんと、いま世界中で愛されるブルーイたちと初共演。ブルーイの世界にやってきたミッキーは、家族や仲間たちと“だるまさんがころんだ”で大はしゃぎ。ここでしか観られない、特別な瞬間を楽しもう。
▼『アイアンマンとさいこうのなかまたち』（全40話中20〜30話／一挙配信）
子ども向けのアニメーションシリーズ。若き天才発明家トニー・スタークと親友で天才の仲間たち3人で大小さまざまな問題を解決しながら、街を守る冒険を描く。彼らは専用のアイアンスーツで、 空を飛んだり、パワーを使って大活躍。
■6月16日（火）配信
▼『A Spark Into A Flame: Hamilton & Hip Hop（原題）』
ブロードウェイでセンセーションを巻き起こした作品『ハミルトン』のヒップホップに根ざしたルーツに迫る、新作ドキュメンタリー。どのようにしてそのサウンドトラックに影響を与え、さらに作品の親しみあるビートを新たに再解釈した「The Hamilton Mixtape」へとつながったのかを、より詳しく探っている。
本作では、『ハミルトン』の脚本家・出演者・クリエイターであるリン＝マニュエル・ミランダのほか、ミックステープに参加した音楽界の著名人であるバスタ・ライムス、ナズ、クエストラヴ、コモンなど、多くのアーティストの声が紹介されている。
■6月17日（水）配信
▼『King & Princeがまちあわせ in LA』（全9話／毎週水曜1話ずつ配信）
ロサンゼルスを舞台にKing & Princeが突然告げられた＜まちあわせミッション＞に挑戦し、人気スポットを巡りながらふたりの絆を試すトラベルバラエティ。台本＆演出一切なしの等身大の素顔とリアクションで、これまでに見たことがないKing & Prince満載の番組となっている。
日本とは違う海外での非日常での解放感や、LAの人気スポット巡り、飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそあふれ出す互いへの想いなど、ここでしか見られない“超リアルな”King & Princeの姿が明らかになっていく。
■6月17日（水）配信
▼『高校卒業できない！？大人たち』
かつての恋人とやり直しのチャンス？これは悪夢のような物語……ではなく、これは“ハード”なコメディ作品だ。2008年、ノース・メドウズ高校の卒業生たちは、壊滅的な竜巻の影響で高校最後の年を途中で断念せざるを得なかった。それから約20年後、30代半ばとなった彼らは、故郷に戻り、高校を卒業し直すことを余儀なくされる。
▼『エクストリーム・メイクオーバー：ホーマー・エディション』
アメリカの大人気リアリティ番組をシンプソンズで描くディズニープラス独占配信のスペシャルエピソード。カップル同士の夜の食事会を楽しむホーマーとマージだったが、ホーマーがドアカメラを子守代わりにし、子どもたちを置き去りにしていたことが発覚。欠点だらけのホーマーに苛立ちを募らせたマージは、ほろ酔い気分も相まって、今とは違う“別のホーマー”との3つの妄想を膨らませていく。ゲスト声優にはベティ・ギルピン、音楽ゲストにはレイヴェイ、ティーガン＆サラが登場する。
■6月24日（水）配信
▼『ディズニーパークの裏側 〜進化し続けるアトラクション〜』シーズン3（全2話／一挙配信）
ディズニーパークの人気アトラクションの裏側に迫る、大人気ドキュメンタリーシリーズの新シーズン。アトラクションをデザインしたイマジニアやアトラクションを運営するキャストが登場し、世界中の人々を魅了し魔法と夢の世界へと誘ってきた、誰もが知っているアトラクションの、誰も知らない本当の話を明かしていく。
■6月26日（金）配信
▼『一流シェフのファミリーレストラン』シーズン5（全8話／一挙配信）
『SHOGUN 将軍』で社会現象を巻き起こしたFXが手がける大人気シリーズ。ニューヨークの一流レストランで働く新進気鋭のシェフだった主人公カーミーを中心に、彼の家族と、兄がシカゴの下町に遺したレストランの一筋縄ではいかないスタッフたちを描く、食、家族、仕事や人生をテーマにした作品。
カーミーが飲食業界を離れ、副料理長のシドニーと、カーミーの姉で店の共同オーナーだったナタリー(アビー・エリオット)に、「ザ・ベア」を譲った翌日の朝から物語が始まる。資金がなく、売却の脅威と激しい嵐が立ちはだかる中、ミシュランの星を獲得するために、チームで力を合わせて最高のサービスを実現しようともがいていく。彼らはそんな日々の中でやがて、レストランを「完璧」にするのは“料理”ではなく、そこにいる“人”であることに気が付き始める……。カーミーと共に、「ザ・ベア」に人生を捧げてきたシドニーやリッチーらスタッフたちに待ち受ける運命とは。
■6月29日（月）配信
▼『モアナと伝説の海 | 特別映像』
世界中で共感と感動を巻き起こしたディズニー・アニメーションの名作『モアナと伝説の海』が奇跡の実写映画化。7月31日に公開される実写版『モアナと伝説の海』の特別映像が到着。
【動画】ディズニープラス、6月配信予定作品一覧
■6月の注目作品
配信中：韓国ドラマ『50%の人生リスタート』（全12話）日本初／独占
配信中：アニメーションシリーズ『ブルーイ ミニストーリー シーズン2』（全10話）日本初／独占
6月1日：韓国ドラマ『孤島のエリートドクター』（全12話）日本初／独占
6月2日：海外ドラマ『夢のマンハッタンライフ！』（全9話）日本初／独占
6月5日：コメディ『ハンナ・バーナー：ナン・オブ・マイ・ビジネス』日本初／独占
6月8日：海外ドラマ『アリス＆スティーブ』（全6話）日本初／独占
6月8日：ナショジオ『アントニが巡る！世界の旅先』（全4話）日本初／独占
6月9日：特別映像『トイ・ストーリー５ | 特別映像』日本初／独占
6月10日：海外ドラマ『トラッカー シーズン3』（全22話中17〜22話）日本初／独占
6月12日：アニメーションシリーズ『アイアンマンとさいこうのなかまたち』Ep20-Ep30（全40話中20〜30話）日本初／独占
6月16日：ドキュメンタリー『A Spark Into A Flame: Hamilton & Hip Hop（原題）』日本初／独占
6月17日：バラエティ『King & Princeがまちあわせ in LA』（全9話）日本初／独占
6月17日：実写映画『高校卒業できない!?大人たち』日本初／独占
6月17日：アニメーション『エクストリーム・メイクオーバー：ホーマー・エディション』日本初／独占
6月24日：ドキュメンタリー『ディズニーパークの裏側 〜進化し続けるアトラクション〜』シーズン3（全2話）日本初／独占
6月26日：海外ドラマ『一流シェフのファミリーレストラン』シーズン5（※FX作品）（全8話）日本初／独占
6月29日：特別映像『モアナと伝説の海 | 特別映像』日本初／独占
■配信中
▼『50%の人生リスタート』（全12話／毎週金曜・土曜1話ずつ配信）
シン・ハギュン（『怪物』）、オ・ジョンセ（『おつかれさま』）、ホ・ソンテ（『イカゲーム』）らが集結。かつては一世を風靡した、一見平凡に見える3人の男たちの運命が再び動き出す、笑いと哀愁入り交じるアクション・コメディ。
過去に国家情報院のブラック要員、北朝鮮の特殊工作員、伝説の暴力団員として名を馳せてきた男たちだったが、10年前のある事件をきっかけに離島に左遷されてしまう。10年間止まっていた時間を取り戻すべく、人生の50％を走ってきた男たちのリベンジが始まる。
▼『ブルーイ ミニストーリー』シーズン2（全10話／一挙配信）
大人気ブルーイの短編アニメーションシリーズ。元気で好奇心旺盛な子犬のブルーイは何気ない日常の身近にあるものを遊びに変える天才。想像力豊かに、身近なものから夢中になれる楽しい遊びを発見し、遊びを通して相手を思いやる気持ちやコミュニケーションの大切さを学んでいく。ささやかな日常を最高の一日に変えてしまう仲良し家族を描いている。
■6月1日（月）配信
▼『孤島のエリートドクター』（全12話／毎週月曜・火曜１話ずつ配信）
兵役前最後のドラマ出演で話題のイ・ジェウク（『還魂』） と シン・イェウン（『ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜』）の共演による、心に幸せを処方するメディカル・ラブコメディ。都会育ちでエリート形成外科医のト・ジイは、思いがけず辺境のピョンドン島へ公衆保健医師として赴任することに。深いトラウマを抱える彼にとって、海に囲まれた島は逃げ場のない“巨大な檻”でしかなかった。遠慮なく距離を詰めてくる住人たちや、襲い掛かる虫の大群など、不慣れな島の生活に苦しむ中出会ったのは、優しい笑顔の裏に秘密を抱えた看護師ユク・ハリ。海への恐怖に襲われる度に寄り添う彼女の存在が、ジイの心を少しずつ動かしていく。
■6月2日（火）配信
▼『夢のマンハッタンライフ！』（全9話／初回3話、以降毎週2話ずつ配信）
脚本家、俳優、コメディアンとマルチに活躍するミンディ・カリング（『オーシャンズ8』）が手がける、仕事一筋の若者たちの姿を描いたコメディ・ドラマシリーズ。大都市ニューヨーク・マンハッタンの華やかなマレー・ヒル地区を舞台に、仕事に全力を注ぐ20代の男女5人は、キャリアアップと私生活の幸せのどちらも手に入れようと奮闘する。
■6月5日（金）配信
▼『ハンナ・バーナー：ナン・オブ・マイ・ビジネス』
ハンナ・バーナーが、これまでで最も弱さをさらけ出したネタを披露するスタンドアップコメディ。2作目になる本作では将来への不安や型破りなキャリアの歩み、恋愛の裏話まで語り、自分は「パートタイムでしかイケてない」と笑い飛ばす、圧巻のスペシャルコンテンツ。
■6月８日（月）配信
▼『アリス＆スティーブ』（全6話／一挙配信）
イギリスのちょっと変わったコメディドラマ。親友のスティーブが、自分の26歳の娘イジーと交際を開始。このままでは親友と娘を一度に失ってしまう。アリスは2人を別れさせるため、脅迫から懇願、スティーブのキャリアを台無しにする行動まで、あらゆる妨害工作に出る。しかし、スティーブも真っ向からアリスを迎え撃つ。こうして、完璧だったはずの友情は容赦ない全面戦争へと転がり落ちていく。
エスカレートしていくアリスの狂気的な一面に、ついに夫ダニエルの我慢も限界に。一方スティーブは、イジーこそが自分の人生に訪れた最高の存在だと確信し、彼女との未来を本気で築こうとする。だが当然、アリスが大人しく負けを認めるはずがなかった。
▼『アントニが巡る！世界の旅先』（全4話／一挙配信）
ナショナルジオグラフィックの人気シリーズに新たな息吹を吹き込む、アントニ・ポロウスキが世界有数の素晴らしい旅先を巡るドキュメンタリーシリーズ。パリ、メキシコシティ、ロンドン、そして故郷ニューヨークを舞台に、定番の観光名所から隠れた穴場まで、世界最高と呼ぶにふさわしい本物の忘れられない体験を探し求める。最高の観光スポット、宿泊施設、グルメ、アクティビティを紹介するアントニ厳選の旅は、視聴者をガイドブックの先へと誘い、各都市の真の姿、その文化、そして何よりもそこに住む人々の魅力を明らかにする。
■6月９日（火）配信
▼『トイ・ストーリー５ | 特別映像』
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー５』が7月3日（金）に公開される。その最新作より、特別映像が到着！
■6月10日（水）配信
▼『トラッカー』シーズン3（全22 話中17−22 話／一挙配信）
3000万人視聴＆直近6年間で最も視聴された、ジャスティン・ハートリー（『THIS IS US/ディス・イズ・アス』）が主演＆製作総指揮を務める話題のドラマシリーズ、シーズン3の最終話まで配信される。
コルター・ショウは、懸賞金を求めて失踪者を追跡する一匹狼の探偵。家族の過去に関する衝撃の真実に苦悩するコルターだったが、そんな中でも仲間に支えられ、サバイバル術と専門的な追跡技術を駆使してあらゆる失踪事件を解決していく。
■6月12日（金）配信
▼『ミッキー プラス ショーツ：ミッキーとブルーイ』
大人気ショートアニメーション。これまでスティッチやスパイディなど、人気キャラクターとミッキーの夢の共演をかなえた人気短編作品に、最新作が登場。今回はなんと、いま世界中で愛されるブルーイたちと初共演。ブルーイの世界にやってきたミッキーは、家族や仲間たちと“だるまさんがころんだ”で大はしゃぎ。ここでしか観られない、特別な瞬間を楽しもう。
▼『アイアンマンとさいこうのなかまたち』（全40話中20〜30話／一挙配信）
子ども向けのアニメーションシリーズ。若き天才発明家トニー・スタークと親友で天才の仲間たち3人で大小さまざまな問題を解決しながら、街を守る冒険を描く。彼らは専用のアイアンスーツで、 空を飛んだり、パワーを使って大活躍。
■6月16日（火）配信
▼『A Spark Into A Flame: Hamilton & Hip Hop（原題）』
ブロードウェイでセンセーションを巻き起こした作品『ハミルトン』のヒップホップに根ざしたルーツに迫る、新作ドキュメンタリー。どのようにしてそのサウンドトラックに影響を与え、さらに作品の親しみあるビートを新たに再解釈した「The Hamilton Mixtape」へとつながったのかを、より詳しく探っている。
本作では、『ハミルトン』の脚本家・出演者・クリエイターであるリン＝マニュエル・ミランダのほか、ミックステープに参加した音楽界の著名人であるバスタ・ライムス、ナズ、クエストラヴ、コモンなど、多くのアーティストの声が紹介されている。
■6月17日（水）配信
▼『King & Princeがまちあわせ in LA』（全9話／毎週水曜1話ずつ配信）
ロサンゼルスを舞台にKing & Princeが突然告げられた＜まちあわせミッション＞に挑戦し、人気スポットを巡りながらふたりの絆を試すトラベルバラエティ。台本＆演出一切なしの等身大の素顔とリアクションで、これまでに見たことがないKing & Prince満載の番組となっている。
日本とは違う海外での非日常での解放感や、LAの人気スポット巡り、飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそあふれ出す互いへの想いなど、ここでしか見られない“超リアルな”King & Princeの姿が明らかになっていく。
■6月17日（水）配信
▼『高校卒業できない！？大人たち』
かつての恋人とやり直しのチャンス？これは悪夢のような物語……ではなく、これは“ハード”なコメディ作品だ。2008年、ノース・メドウズ高校の卒業生たちは、壊滅的な竜巻の影響で高校最後の年を途中で断念せざるを得なかった。それから約20年後、30代半ばとなった彼らは、故郷に戻り、高校を卒業し直すことを余儀なくされる。
▼『エクストリーム・メイクオーバー：ホーマー・エディション』
アメリカの大人気リアリティ番組をシンプソンズで描くディズニープラス独占配信のスペシャルエピソード。カップル同士の夜の食事会を楽しむホーマーとマージだったが、ホーマーがドアカメラを子守代わりにし、子どもたちを置き去りにしていたことが発覚。欠点だらけのホーマーに苛立ちを募らせたマージは、ほろ酔い気分も相まって、今とは違う“別のホーマー”との3つの妄想を膨らませていく。ゲスト声優にはベティ・ギルピン、音楽ゲストにはレイヴェイ、ティーガン＆サラが登場する。
■6月24日（水）配信
▼『ディズニーパークの裏側 〜進化し続けるアトラクション〜』シーズン3（全2話／一挙配信）
ディズニーパークの人気アトラクションの裏側に迫る、大人気ドキュメンタリーシリーズの新シーズン。アトラクションをデザインしたイマジニアやアトラクションを運営するキャストが登場し、世界中の人々を魅了し魔法と夢の世界へと誘ってきた、誰もが知っているアトラクションの、誰も知らない本当の話を明かしていく。
■6月26日（金）配信
▼『一流シェフのファミリーレストラン』シーズン5（全8話／一挙配信）
『SHOGUN 将軍』で社会現象を巻き起こしたFXが手がける大人気シリーズ。ニューヨークの一流レストランで働く新進気鋭のシェフだった主人公カーミーを中心に、彼の家族と、兄がシカゴの下町に遺したレストランの一筋縄ではいかないスタッフたちを描く、食、家族、仕事や人生をテーマにした作品。
カーミーが飲食業界を離れ、副料理長のシドニーと、カーミーの姉で店の共同オーナーだったナタリー(アビー・エリオット)に、「ザ・ベア」を譲った翌日の朝から物語が始まる。資金がなく、売却の脅威と激しい嵐が立ちはだかる中、ミシュランの星を獲得するために、チームで力を合わせて最高のサービスを実現しようともがいていく。彼らはそんな日々の中でやがて、レストランを「完璧」にするのは“料理”ではなく、そこにいる“人”であることに気が付き始める……。カーミーと共に、「ザ・ベア」に人生を捧げてきたシドニーやリッチーらスタッフたちに待ち受ける運命とは。
■6月29日（月）配信
▼『モアナと伝説の海 | 特別映像』
世界中で共感と感動を巻き起こしたディズニー・アニメーションの名作『モアナと伝説の海』が奇跡の実写映画化。7月31日に公開される実写版『モアナと伝説の海』の特別映像が到着。