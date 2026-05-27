鈴木愛理「すごくスイートな香りが」大御所俳優のギャップ明かす “長く活躍する秘訣”にも感銘「私も続きたいと思います」【ミニオンズ＆モンスターズ】
【モデルプレス＝2026/05/27】俳優の千葉雄大と鈴木愛理が27日、都内で開催された映画『ミニオンズ＆モンスターズ』日本語吹替版キャスト報告会に出席。鈴木が、共演俳優のギャップを明かす場面があった。
【写真】32歳元ハロプロ美女「すごくスイートな香りが」ギャップ感じた72歳大御所俳優
本作では、原始時代から最強最悪のボスを求めて旅を続けるミニオンズが、映画の都・ハリウッドにたどり着き、ひょんなことから自分たちでモンスター映画を製作することに。大張り切りで本物のモンスターを召喚するミニオンズだったが、現れたのは想定外の小さな緑色のモンスターで、ミニオンズは予測不能のハチャメチャと事件を巻き起こす。この日は松平健（マックス役）、山寺宏一（グーミー役）、バッテリィズ（エース、寺家／フィリップス＆ハワード役）、ミニオンズ（ジェームズ＆ヘンリー）も出席していた。
松平に質問があるか投げかけられた鈴木は「大活躍されていると思うんですけど、ずっとパワフルに長い間活躍されている秘訣とかがあったら、伝授していただきたいなと思いまして」とにっこり。松平は「とにかく第一は健康、丈夫な体っていうこと。あとはやっぱり、観客の皆さんに楽しんでいただけるっていう、それがずっと芯にありますね」と言い「年齢とともに節制するようになってきて。若いうちは結構無茶しましたけど、もう60歳を過ぎてからちょっと真面目な生活を（笑）」と明かした。
鈴木は、松平について「ずっと朝から、とってもいい香りがしていて。松平さんはテレビで見ているときに、もっと鋭い香りがする方なのかと思ったら、すごくスイートな香りがしていて（笑）。いろんないいお話を、取材とか朝からしながら聞いているんですけど、いい香りが途中遮っていって（笑）。そういうところも含めて、私もギャップのある人間になりたいなと思いながら」と告白。「ずっとパワフルで。笑顔とか元気っていうのを大事にされているっておっしゃっていたので、私も続きたいと思います。よろしくお願いいたします」と笑顔を見せていた。
この日は、それぞれが考えたモンスターのイラストを発表する一幕も。また、自分は○○モンスターというトークテーマでは、千葉は「グッズ収集モンスターですかね。それこそミニオンズのグッズもいっぱい持っていますし、もしドートのグッズが発売されたとしたら、めちゃくちゃ買います。嬉しくて」と話した。
鈴木は「もったいないモンスターで、2個のもったいないがあって。物も、小学校の時のランドセルとかもまだ実家にあるし、初めて出たライブの資料とかも捨てられなくて。紙の資料。立ち位置とかを書いているやつもたくさんあるので。自分の部屋は全部紙でいっぱい埋もれるっていう感じだったり。あと、時間がもったいないって感じることもいっぱいあって。全ての隙間を何かで埋めます。一回家を出たら、帰ってくるまで。整体に一回出たら、作業もしてジムにも行って、なんたらかんたらでって。全部詰め込んで動くっていう。ずっと動いています」と笑顔で明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳元ハロプロ美女「すごくスイートな香りが」ギャップ感じた72歳大御所俳優
◆映画「ミニオンズ＆モンスターズ」
本作では、原始時代から最強最悪のボスを求めて旅を続けるミニオンズが、映画の都・ハリウッドにたどり着き、ひょんなことから自分たちでモンスター映画を製作することに。大張り切りで本物のモンスターを召喚するミニオンズだったが、現れたのは想定外の小さな緑色のモンスターで、ミニオンズは予測不能のハチャメチャと事件を巻き起こす。この日は松平健（マックス役）、山寺宏一（グーミー役）、バッテリィズ（エース、寺家／フィリップス＆ハワード役）、ミニオンズ（ジェームズ＆ヘンリー）も出席していた。
◆鈴木愛理「すごくスイートな香りが」大御所俳優のギャップ明かす
松平に質問があるか投げかけられた鈴木は「大活躍されていると思うんですけど、ずっとパワフルに長い間活躍されている秘訣とかがあったら、伝授していただきたいなと思いまして」とにっこり。松平は「とにかく第一は健康、丈夫な体っていうこと。あとはやっぱり、観客の皆さんに楽しんでいただけるっていう、それがずっと芯にありますね」と言い「年齢とともに節制するようになってきて。若いうちは結構無茶しましたけど、もう60歳を過ぎてからちょっと真面目な生活を（笑）」と明かした。
鈴木は、松平について「ずっと朝から、とってもいい香りがしていて。松平さんはテレビで見ているときに、もっと鋭い香りがする方なのかと思ったら、すごくスイートな香りがしていて（笑）。いろんないいお話を、取材とか朝からしながら聞いているんですけど、いい香りが途中遮っていって（笑）。そういうところも含めて、私もギャップのある人間になりたいなと思いながら」と告白。「ずっとパワフルで。笑顔とか元気っていうのを大事にされているっておっしゃっていたので、私も続きたいと思います。よろしくお願いいたします」と笑顔を見せていた。
◆鈴木愛理、ランドセルを処分できず「もったいないモンスター」
この日は、それぞれが考えたモンスターのイラストを発表する一幕も。また、自分は○○モンスターというトークテーマでは、千葉は「グッズ収集モンスターですかね。それこそミニオンズのグッズもいっぱい持っていますし、もしドートのグッズが発売されたとしたら、めちゃくちゃ買います。嬉しくて」と話した。
鈴木は「もったいないモンスターで、2個のもったいないがあって。物も、小学校の時のランドセルとかもまだ実家にあるし、初めて出たライブの資料とかも捨てられなくて。紙の資料。立ち位置とかを書いているやつもたくさんあるので。自分の部屋は全部紙でいっぱい埋もれるっていう感じだったり。あと、時間がもったいないって感じることもいっぱいあって。全ての隙間を何かで埋めます。一回家を出たら、帰ってくるまで。整体に一回出たら、作業もしてジムにも行って、なんたらかんたらでって。全部詰め込んで動くっていう。ずっと動いています」と笑顔で明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】