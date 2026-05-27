【クロスワードクイズ】解けると楽しい！ 空欄に共通する2文字は？ 学びや生活に寄り添う言葉がヒント
日々の生活の中で少しだけ頭をひねる習慣は、思考の柔軟性を保つ良いきっかけになります。今回は、直感と記憶を頼りに解きたいひらがなクロスワードを用意しました。全ての空欄を埋めて、すっきりとした爽快感を味わってみてください！
・横の並び：え + □ + ぴ + □
・縦の並び（左）：き + □ + こ
・縦の並び（右）：き + □ + ね
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▼解説
・きんこ（金庫）
・きつね（狐）
・えんぴつ（鉛筆）
正解は「ん」と「つ」の2文字でした。縦のラインでは、大切なものを守る「きんこ（金庫）」と、昔話でもおなじみの動物「きつね（狐）」が完成します。横のラインは、学びの場に欠かせない筆記用具「えんぴつ（鉛筆）」が入ります。
どれも非常に身近な言葉ですが、クロスワードの形式で文字が抜けていると、意外と頭をフル回転させる必要があるのではないでしょうか。こうしたパズルで語彙を再確認することは、思考の整理にも役立ちます。パッと正解がひらめいた時の快感を、ぜひ日々の活力につなげてみてください。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・横の並び：え + □ + ぴ + □
・縦の並び（左）：き + □ + こ
・縦の並び（右）：き + □ + ね
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正解：「ん」と「つ」正解は「ん」と「つ」でした。
▼解説
・きんこ（金庫）
・きつね（狐）
・えんぴつ（鉛筆）
正解は「ん」と「つ」の2文字でした。縦のラインでは、大切なものを守る「きんこ（金庫）」と、昔話でもおなじみの動物「きつね（狐）」が完成します。横のラインは、学びの場に欠かせない筆記用具「えんぴつ（鉛筆）」が入ります。
どれも非常に身近な言葉ですが、クロスワードの形式で文字が抜けていると、意外と頭をフル回転させる必要があるのではないでしょうか。こうしたパズルで語彙を再確認することは、思考の整理にも役立ちます。パッと正解がひらめいた時の快感を、ぜひ日々の活力につなげてみてください。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)