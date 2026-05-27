物価高が続く中、栄養バランスが良くてお財布にも優しい「定食」に、いま改めて注目が集まっています。

【写真で見る】揚げ時間1分半!? 「タイパ」抜群アジフライ定食

タイパとコスパが抜群な「定食」 “百名店”に選ばれた絶品定食は？

誰もが大好き「からあげ定食」に、外せないのが王道の「焼き魚定食」。

4月、食べログが発表したのは「食堂 百名店（2026 選出）」。各地の絶品定食が選ばれました。実はいま、定食は「タイパ」と「コスパ」が抜群だと注目されているんです。





東京・目黒区にある「菱田屋」は今回の百名店にも選ばれています。お昼時には満席になるほど大人気のお店。

みなさんのお目当ては、、「豚肉生姜焼き定食（1650円）」。



厚さは3ミリ、国産の豚肩ロースを大胆に6枚使用。ショウガとニンニクがガツンと効いた甘辛い味付けの特製ダレを入れて炒めれば、完成です。



一口ごとにご飯が止まらなくなる「しょうが焼き定食」。



50代

「『しょうが焼き定食』が大好きで、いろんな店の『しょうが焼き定食』を食べているが、（菱田屋は）めちゃめちゃおいしい、お肉もやわらかい」



定食といえば、忙しい仕事の合間の食事というイメージが強いですが、最近では…

菱田屋 近藤正崇さん

「女性のお客さまがすごく多い。結構ボリュームがある定食なのですが」



20代

「ガッツリ食べたい時は『定食』」



20代

「バランスもいいし、ボリューミーだから午後もおなかが空かないかなと」



いま、定食にコスパを求めるお客さんも増えているんです。

人気はスーパーマーケットでも！ ワンプレート定食で「時短」

こうした「定食」の人気は、スーパーマーケットでもみられました。



さいたま市にある「マミープラス 武蔵浦和店」。

出水麻衣キャスター

「1つのお皿で出来上がる『定食型』の冷凍食品がぎっしり詰まっています」



ところ狭しと並んだ冷凍食品。「マミープラス 武蔵浦和店」の冷凍食品は370種類あり、一般的なスーパーの約1.5倍の品揃えがあるといいます。



みなさんに、どんなものを買っているのか聞きました。

女性

「（ワンプレートの冷凍食品は）2週間に1回ぐらい。頑張って自炊するようにしているので『ご褒美』的な感じで、味変で人のごはんを食べたいときとか使う」

中でも人気だというのが、「ニップン よくばり御膳 五穀ご飯とあじ竜田揚げ彩り野菜の甘酢あん」。



出水キャスター

「身もふっくら柔らかい。味がしっかりしているので、ごはんが進みます。ごはんもふっくらですね」



定食はおかずはもちろん、ごはんの美味しさで決まると思います。ごはんもふっくらもちもちで非常に美味しかったです。



こうした定食タイプの冷凍食品を活用する人が増えているようです。

マミープラス 武蔵浦和店 フロアチーフ 東本聖也さん

「『時短』というワードがブームになってきているので、ワンプレートで食べられるものはどんどん増えている。5食とか6食ぐらい買う人もいる」



みなさん、「定食」にどんどん惹かれていきませんか？

わずか○分で提供!? アジフライ定食

東京日本橋タワーにあるアジフライ専門店、その名も「トーキョーアジフライ 東京日本橋タワー店」。



お店のこだわりは、刺身でも食べられるほど新鮮な長崎県産のアジ。吸収する油の量を抑えるため、目の細かいパン粉を使用。

揚げ時間は、たったの1分半。あとは余熱でじんわり火を通すことで外はサクッと、中はふわっと食感を実現しています。

20代

「めっちゃふわふわ」

「めちゃめちゃおいしい」

20代

「結局お弁当でも1000円、1200円するなら、ごはんがしっかり出てくる、定食の方がいい」



定食を選ぶ理由の一つとしてあげられるのが「タイパ」。



こちらのお店では、注文してからどのくらいで定食が出てくるのでしょうか？

女性

「これにします」



それでは、スタート！

まず、お皿にキャベツや大根の漬け物、タルタルソースなどをセット。

1分半でアジフライが揚がり、盛り付けて、味噌汁を入れれば完成です。



お昼時にも関わらず、注文から約5分で提供されました。



女性

「（Q.働く人には嬉しいポイント？）すごいポイントです。早く帰れるのはね」

「休憩時間が限られているので」



お盆の上に「ご飯・汁物・おかず」が揃った定食。やっぱりホッとしますよね。