秋田莉杏＆菅原茉椰、殺陣アクションに奮闘「強くたくましくなれた」 “剣の師”佐藤アツヒロが直々に指導
アイドルグループ・僕が見たかった青空の秋田莉杏、元SKE48の菅原茉耶が27日、都内で行われた舞台『紅哭‐KURENAI‐』初日会見に登壇した。信州・上田を舞台に戦場で生き延び、生きるために刀を振った忍びの少女たち「紅哭」が宿命に立ち向かう物語で、本格的な殺陣アクションに挑戦した2人が奮闘ぶりを語った。
【写真】カッコイイ…赤が映える衣装で登場した秋田莉杏＆菅原茉耶
秋田は「普段まったく触れることのない動きをさせていただいた。最初は覚えるだけで精一杯。動きを覚えるだけでなく見せ方や、相手の方の間合いも大事。それを考えているとセリフが飛んでしまったり…」と苦労も。だが「日々のおけいこを通して身体になじんできて殺陣が楽しいなって。強くてかっこいい女性に憧れているので、殺陣を通して強くたくましくなれたのではないかな」と成長に自信をみせた。
この日は湯本亜美、清水順二、佐藤アツヒロも参加。菅原は「正直、以下同文という感じ」と率直に明かしつつ、殺陣アクションの指導も担当する清水が不在時には「誰にアドバイスをもらえばいいんだろう。たまにはアツヒロさんが殺陣師になってくれた」と主人公・霧音の剣の師・紫炎を演じる佐藤に感謝。清水も「アツヒロさんがいれば大丈夫！」と信頼を寄せた。
湯本も「清水さんがいなかった時に一人ひとり丁寧に殺陣を教えてくれる日があって。もう師匠と弟子を超えて座組のお父さん的存在。私たちはアツヒロチルドレンとして、パパに殺陣をたくさん教えてもらった。私たちはアツヒロさんに育てられました。ありがとうございます！」と頭を下げると佐藤は「光栄です！」と喜んだ。
経験者として女性陣を見守った佐藤は「日頃殺陣をやっている方にとっては簡単なことであっても役者にとってはすごく難しいことってある。僕も教わっているときに自分でもここ難しいところがたくさんあった。そこが同じように難しいんだと思ったので、そこを教えたりしたんです。上級者にはわからない難しさ。みなさんに良いことだったのかなと、思ったのですが良いことだったので良かったです」とうれしげで、“弟子”3人からは「ありがとうございます」と再び声をそろえていた。
27日から上演される。
【写真】カッコイイ…赤が映える衣装で登場した秋田莉杏＆菅原茉耶
秋田は「普段まったく触れることのない動きをさせていただいた。最初は覚えるだけで精一杯。動きを覚えるだけでなく見せ方や、相手の方の間合いも大事。それを考えているとセリフが飛んでしまったり…」と苦労も。だが「日々のおけいこを通して身体になじんできて殺陣が楽しいなって。強くてかっこいい女性に憧れているので、殺陣を通して強くたくましくなれたのではないかな」と成長に自信をみせた。
湯本も「清水さんがいなかった時に一人ひとり丁寧に殺陣を教えてくれる日があって。もう師匠と弟子を超えて座組のお父さん的存在。私たちはアツヒロチルドレンとして、パパに殺陣をたくさん教えてもらった。私たちはアツヒロさんに育てられました。ありがとうございます！」と頭を下げると佐藤は「光栄です！」と喜んだ。
経験者として女性陣を見守った佐藤は「日頃殺陣をやっている方にとっては簡単なことであっても役者にとってはすごく難しいことってある。僕も教わっているときに自分でもここ難しいところがたくさんあった。そこが同じように難しいんだと思ったので、そこを教えたりしたんです。上級者にはわからない難しさ。みなさんに良いことだったのかなと、思ったのですが良いことだったので良かったです」とうれしげで、“弟子”3人からは「ありがとうございます」と再び声をそろえていた。
27日から上演される。