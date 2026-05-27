ヴェルカの快挙に合わせて、県内の商業施設では「感動セール」や「感謝フェア」が始まりました。

熱戦から一夜明け…。

（寺田美穂アナウンサー）

「アミュプラザ長崎では、ヴェルカの優勝を祝うキャンペーンが始まっています。さらに選手のサイン入りのユニフォームが当たる抽選会も行われています」

長崎市のアミュプラザ長崎で始まったのは『長崎ヴェルカありがとうフェア』。

衣料品や食品など55店舗で、セールや購入金額によってプレゼントがもらえるキャンペーンを実施中です。

日本一の立役者となった馬場選手やイヒョンジュン選手の、サイン入りユニフォームが当たる抽選会も行われています。

（JR長崎シティ営業部 企画広報課 鎌田 真依チーフ）

「ヴェルカの選手のサイン入りユニフォームが当たるかも！というワクワク感と一緒に、買い物を楽しんでもらえたら」

また、イオンチトセピア店に集まった客のお目当ては、『長崎ヴェルカ 感動をありがとうセール』です。

九州産の黒毛和牛が100グラムあたり591円、袋麺が5食入りで386円など、お買い得な商品が並びます。

（買い物客）

「めちゃくちゃうれしい。(推しは)イ・ヒョンジュン選手。もっと長崎が盛り上がったら。セールもあったらいいと思う」

県内のイオンやマックスバリュ32店舗で、29日(金)まで行われる予定です。