辰巳ゆうとが、東京・LINE CUBE SHIBUYAにて＜辰巳ゆうとスペシャルコンサートツアー2026-Transformation-＞と銘打ったコンサートを本日開催した。

同ツアーは、4月24日の愛知・Nittera 日本特殊陶業市民会館ビレッジホールを皮切りに、東京、大阪の三大都市で開催され、この日がその東京公演。愛知公演は満員のファンが詰めかけ大成功を収めたが、今回の東京公演もチケットは完売となった。

辰巳にとって2026年は「変化の1年」として捉え、1月早々から全力投球中で、ツアータイトルの「Transformation」＝「変革」の意味は、「髪色もアッシュグレーに変えましたし、今年のスペシャルコンサートもより新たに、そして変化に富んだ辰巳ゆうとをお届けしたいと思って『Transformation』というツアータイトルを付けさせていただきました」と話している。

今回は、ラストの2曲となった「長編歌謡浪曲『信長』」からミュージカルナンバー「This is Me」へとつながる歌唱シーンが見どころで、「国も言語も違いますし、雰囲気も全く違うので、そこを歌い分けるというのが今回のツアーでの大きな挑戦です。ミュージカルでは、キラキラした学生さんたちの若い力の素晴らしさをお届けしたい。自分が大好きなサザンやaikoさんの曲も歌わせていただきますし、昭和歌謡の名曲もあり、老若男女の皆さまに楽しんでいただけるような選曲になっていますので、皆さんに楽しんでいただきたい」と大張り切り。

会場にはデビュー当時からの熱烈なファンらを中心に満席の中、「冬の星座」でオープニングの幕を開け、洋楽ナンバーからエルヴィス・プレスリーの「ハートブレイク・ホテル」、男女ダンサーの踊りを交えながら昭和の名曲カバーから山口百恵の「ロックンロール・ウィドウ」、沢田研二の「ス・ト・リ・ッ・パ・ー」、最新シングル「ロンリー・ジェネレーション」、第9弾シングル「運命の夏」、サザンオールスターズの「HOTEL PACIFIC」、第5弾シングル「雪月花」、そして辰巳が尊敬する歌手・三波春夫の「長編歌謡浪曲『信長』」など全25曲を熱唱した。

本編ラストは、滋慶学園 東京ダンス・俳優＆舞台芸術専門学校の生徒たちがコーラスで参加し、映画『グレイテスト・ショーマン』の「This is Me」を会場の隅々にまで響き渡るたっぷりの声量で歌い上げ、アンコールでは、関西テレビの朝の情報番組「よ〜いドン！」から生まれたオリジナルソングで、円広志が作詞・作曲した「百人力」、第8弾シングル「迷宮のマリア」などを披露し、最後まで興奮冷めやらぬまま幕を閉じた。

今までのコンサートと違うところについて、辰巳は「演歌歌手としてデビューさせていただいてから演歌とポップスの割合が半々ぐらいだったのですが、オリジナル曲もポップスが増えてきて、その分、演歌が少なくなっている部分もあるので、1曲入魂で演歌の魅力をお届けするというのが今年の大きな変化です」と語る。

スペシャルコンサートツアーのファイナルは、7月13日に大阪・フェスティバルホールで開催されるが、同会場は2,700席という自身最大のキャパシティとなる。「そのフェスティバルホールでのコンサートを成功させ、僕の大きな目標である大阪城ホールでコンサートをやってみたい。そして、大好きなミュージカルにも出演したい」と話していた。なお6月10日には、シングル「ロンリー・ジェネレーション」の新装盤であるD、E、Fの3タイプの発売を控えている。

◾️「ロンリー・ジェネレーション」（D / E / Fタイプ）

2026年6月10日（水）発売／各￥1,500（税込） Dタイプ Eタイプ Fタイプ ○Dタイプ VICL-37818

1.ロンリー・ジェネレーション

作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

2.百人力

作詩･作曲：円 広志 編曲：土井 淳

3.ロンリー・ジェネレーション（オリジナル･カラオケ）

4.百人力（オリジナル･カラオケ） ▼「百人力」2026年1月9日（金）リリース

配信：https://jvcmusic.lnk.to/Hyakuninriki ○Eタイプ VICL-37819

1.ロンリー・ジェネレーション

作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

2.青春ものがたり

作詩：水樹恵也 作曲･編曲：鈴木 豪

3.ロンリー・ジェネレーション（オリジナル･カラオケ）

4.青春ものがたり（オリジナル･カラオケ） ○Fタイプ VICL-37820

1.ロンリー・ジェネレーション

作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

2.最後は愛して

作詩：阿部広太郎 作曲･編曲：安楽謙一

3.ロンリー・ジェネレーション（オリジナル･カラオケ）

4.最後は愛して（オリジナル･カラオケ）

音楽ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて6月10日配信

※音楽ストリーミングサービス：Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX、Qobuz

◾️「ロンリー・ジェネレーション」（A / B / Cタイプ）

2026年3月4日発売／各￥1,500（税込）

詳細：https://bio.to/LonelyGeneration ○Aタイプ VICL-37810

1.ロンリー・ジェネレーション

作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

2.卒業

作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

3.ロンリー・ジェネレーション（オリジナル･カラオケ）

4.卒業（オリジナル･カラオケ） ○Bタイプ VICL-37811

1.ロンリー・ジェネレーション

作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

2.遠い篝火（ルビ：「かがりび」）

作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：坂本昌之

3.ロンリー・ジェネレーション（オリジナル･カラオケ）

4.遠い篝火（オリジナル･カラオケ）（ルビ：「かがりび」） ○Cタイプ VICL-37812

1.ロンリー・ジェネレーション

作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

2.春の粉雪

作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：坂本昌之

3.ロンリー・ジェネレーション（オリジナル･カラオケ）

4.春の粉雪（オリジナル･カラオケ）

◾️『辰巳ゆうと スペシャルコンサートツアー2025 -Triangle-』

2026年3月25日発売 Blu-ray：VIXL-513 \6,500（税込）

DVD：VIBL-1216 \5,500（税込）

CD：VICL66138〜9 \3,500（税込） ▼収録内容（Blu-ray＆DVD）

01.魂は売るな 作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平

02.君のRougeは渇らさない 作詩：松井五郎 作曲：幸 耕平

03.On the rocks 作詩：深海弦悟 作曲：Scott Taylor

04.燕 作詩：いのうえ佳世 作曲：影山時則

05.誘われてエデン 作詩：咲島レイ 作曲：YORI

06.センチメンタル・ハート 作詩：咲島レイ 作曲：YORI

07.純愛ラプソディ 作詩・作曲：竹内まりや

08.田園 作詩：玉置浩二／須藤 晃 作曲：玉置浩二

09.ふたりは翼 作詩：阿部広太郎 作曲：安楽謙一

10.星くずセレナーデ 作詩：深海弦悟 作曲：Scott Taylor

11.長編歌謡浪曲「沖田総司」 作詩・作曲：三波美夕紀

12.下町純情 作詩：久仁京介 作曲：徳久広司

13.心機一転 作詩：久仁京介 作曲：宮下健治

14.鈴鹿峠の旅がらす 作詩：久仁京介 作曲：岡 千秋

15.イヨマンテの夜 作詩：菊田一夫 作曲：古関裕而

16.雪月花 作詩：原 文彦 作曲：岡 千秋

＜アンコール＞

17.友よ 作詩：水樹恵也 作曲：鈴木 豪

18.運命の夏 作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平

19.迷宮のマリア 作詩：松井五郎 作曲：幸 耕平 ▼特典映像

20.Making of 辰巳ゆうとコンサート ▼ライブCD（2枚組）

01「魂は売るな」〜10「星くずセレナーデ」をDISC1

11長編歌謡浪曲「沖田総司」〜19「迷宮のマリア」をDISC2に収録

（ステージトークなども収録）

※3アイテムとも辰巳ゆうとのステージフォト満載のブックレット封入！

◾️＜辰巳ゆうとスペシャルコンサートツアー2026-Transformation-＞ 2026年4月24日（金） 開演 15:30

愛知・日本特殊陶業市民会館ビレッジホール 完売 2026年5月27日（水）開演 15:30

東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂） 2026年7月13日（月）開演 16:00

大阪・フェスティバルホール

◾️＜辰巳ゆうとコンサートツアー2026＞ 2026年5月23日（土）開演13:00

兵庫・アクリルひめじ 中ホール 完売 2026年6月13日（土）開演13:30

大分・中津文化会館 大ホール 2026年6月27日（土）開演13:30

神奈川・海老名市文化会館 2026年7月4日（土）開演14:00

静岡・森町文化会館 大ホール 2026年7月11日（土）開演15:00

茨城・神栖市文化センター 2026年7月26日（日）開演15:00

茨城・大昭ホール龍ケ崎 大ホール

◾️＜〜 だけ、だけ、だけ、だけ、演歌だけ! 〜辰巳ゆうとコンサート2026 in名古屋公会堂＞

2026年8月1日（土）開演15:30

愛知・岡谷鋼機名古屋公会堂

◾️＜ロンリー・ジェネレーション発売記念イベント＞ ※5月27日現在

2026年

5月30日 (土) 12:00〜/15:00〜 千葉県/イオンタウン成田富里

6月01日（月）13:00〜/15:00〜/17:30〜 東京都/北区赤羽会館 4F小ホール(問：赤羽美声堂)

6月02日（火）12:00〜/15:00〜 埼玉県/アリオ川口 1F センターコート

6月05日（金）15:00〜 インターネットサイン会＠ビクターオンラインストア

6月06日（土）12:00〜/15:00〜 東京都/汐留シオサイト地下歩道 特設ステージ

6月07日（日）15:30〜/17:00〜/18:30〜 東京都/音のヨーロー堂

6月08日（月）13:00〜 インターネットサイン会＠リミスタ

6月09日（火）12:00〜/15:00〜 埼玉県/アリオ深谷 センターコート

6月10日（水）12:00〜/15:00〜 東京都/昭島モリタウン 東館１階 光の広場

6月12日（金）17:00〜 熊本県/宇土シティモール 1階センターコート

6月14日（日）11:30〜/13:30〜 福岡県/チャチャタウン小倉 1F ステージ広場

6月14日（日）16:00〜 福岡県/ミュージックプラザ・インドウ イベントスペース

6月19日 (金) 11:00〜/14:00〜 茨城県/道の駅グランテラス筑西

詳細：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Artist/A025361.html