

MANATO（BE:FIRST）/ Rain on me -Special Video-サムネイル

6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTのメンバーMANATOのソロ曲「Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜」のSpecial Videoが27日、公開された。

【動画】公開されたMANATO（BE:FIRST）「Rain on me -Special Video-」

BE:FIRSTメンバーによるソロ企画『One of the BE:ST』第5弾は、MANATOの作品「Rain on me」。映像は、歌詞の世界を体現するドラマシーンと、そのストーリーの語り部として登場するMANATOの歌唱シーンにより構成されている。ドラマシーンは、MANATOが作詞時に思い描いていた情景や、楽曲に込めたメッセージを丁寧にヒアリングし、その内容をもとに描かれている。リアルなドラマ的表現に、曲名にもある雨（Rain）を活用した抽象的表現を掛け合わせ、楽曲の持つ世界観を最大化する洗練された映像作品である。

そんなMANATOのソロ曲「Rain on me」は9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」に収録されている。Bullboard JAPAN総合ソング・チャート “JAPAN Hot 100”にて週間1位を獲得した「BE:FIRST ALL DAY」や、メンバー全員が作詞作曲に参加したマイクリレーが炸裂するHIPHOPチューン「Rondo」、ファミリーマートクリスマスタイアップソングとしても話題を呼んだパーティーチューン「街灯」も収録。

さらにBE:FIRSTは10枚目のシングル「Missing」を7月1日にリリースすることを発表している。『One of the BE:ST』シリーズ最後となるSHUNTOのソロ曲「Want it 〜One of the BE:ST-06 SHUNTO〜」も収録される。