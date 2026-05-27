俳優の米倉涼子さんは5月26日、自身のInstagramを更新。美しいモデルショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：米倉涼子さん公式Instagramより）

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俳優の米倉涼子さんは5月26日、自身のInstagramを更新。美しく格好いいモデルショットを公開しました。

【写真】米倉涼子の美しいモデルショット

「もう、流石の一言に尽きます」

米倉さんは「5月29日発売『Iolite』7月号」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、青いドレスを着用している姿です。片腕を上げたポーズが格好良く、色っぽいです。2枚目は、黒い衣装に身を包んだモノクロショット。カメラから目線をずらしています。どちらもりんとした表情が印象的です。

コメントでは「よねさん美しすぎてズキュンです　購入します！！」「美しすぎるし可愛すぎます」「心臓がもたない…！格好良くて、美しすぎる」「本物の大人の魅力！！ドキッとさせられました！！」「うおおお！！！めっちゃキレイ」「ヤバいです　カッコ良すぎます!!もう、流石の一言に尽きます」「本当に美しいです　私の理想です!!」「スタイルがとても良く、顔も整ってとても美しいです！」と、絶賛の声が寄せられました。

「声出た笑笑綺麗すぎる」

2日には「よいGWを！」とつづり、自身の顔がアップになったショットを投稿していた米倉さん。ファンからは「インスタ開いたらこの投稿で『わおっ』て声出た笑笑綺麗すぎる」「めちゃくちゃ可愛くて朝から騒いで怒られました笑笑笑笑」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)