「心臓がもたない…！」米倉涼子、美しいモデルショットに反響「本物の大人の魅力」「カッコ良すぎ」
俳優の米倉涼子さんは5月26日、自身のInstagramを更新。美しく格好いいモデルショットを公開しました。
【写真】米倉涼子の美しいモデルショット
コメントでは「よねさん美しすぎてズキュンです 購入します！！」「美しすぎるし可愛すぎます」「心臓がもたない…！格好良くて、美しすぎる」「本物の大人の魅力！！ドキッとさせられました！！」「うおおお！！！めっちゃキレイ」「ヤバいです カッコ良すぎます!!もう、流石の一言に尽きます」「本当に美しいです 私の理想です!!」「スタイルがとても良く、顔も整ってとても美しいです！」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】米倉涼子の美しいモデルショット
「もう、流石の一言に尽きます」米倉さんは「5月29日発売『Iolite』7月号」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、青いドレスを着用している姿です。片腕を上げたポーズが格好良く、色っぽいです。2枚目は、黒い衣装に身を包んだモノクロショット。カメラから目線をずらしています。どちらもりんとした表情が印象的です。
「声出た笑笑綺麗すぎる」2日には「よいGWを！」とつづり、自身の顔がアップになったショットを投稿していた米倉さん。ファンからは「インスタ開いたらこの投稿で『わおっ』て声出た笑笑綺麗すぎる」「めちゃくちゃ可愛くて朝から騒いで怒られました笑笑笑笑」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)