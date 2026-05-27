3カ月で年2％も！ 今選びたい「期間別」高金利定期預金・3選【元本保証の預け先】
夏のボーナスシーズンが近づき、資金の預け先を検討している方も多いのではないでしょうか。金利の上昇が続く今、定期預金を選ぶポイントは「どれくらいの期間、お金を預けるか」という選択にあります。数カ月の短期で回して次の利上げチャンスを待つか、数年単位で今の好金利をしっかり確定させるか、ご自身のライフプランに合わせた期間を選ぶことが重要です。
今回は、インターネットバンキングなどで手軽に申し込める、期間別の有力な3つの定期預金をご紹介します。
▼IBスタート定期預金
・金利：年2.0％（2026年5月時点）
・預入期間：3カ月
・預入金額：1万円以上1000万円以内（1円単位）。5回まで分割預入が可能。ただし1明細当たり300万円が上限
・利用条件：北陸銀行の普通預金口座を持ち、インターネットバンキングを新規契約した個人。IBスタート定期預金は、利用登録の2日後から90日以内のみ預け入れが可能です
この定期預金に50万円を3カ月間預けた場合の、税引き後の受取利息は「約1965円」です。
参照：IBスタート定期預金｜預金・資産運用｜北陸銀行
▼円定期預金 夏のボーナスキャンペーン
・キャンペーン期間：2026年5月22日（金）〜2026年7月31日（金）※預け入れ総額が一定額に達した時点で終了する場合があります。
・金利：年1.0％（2026年5月時点）
・預入期間：6カ月
・預入金額：1000円以上（1円単位）
・利用条件：楽天銀行口座を持っている人
この定期預金に50万円を6カ月間預けた場合の、税引き後の受取利息は「約1993円」です。
参照：夏のボーナス特別金利キャンペーン 楽天銀行
▼円定期預金（3年）
・金利：年1.5％（2026年5月時点）
・預入期間：3年
・預入金額：1000円以上（1円単位）
・利用条件：日本国在住の個人
この定期預金に50万円を預け入れ、3年後の満期まで保有した場合の税引き後の総受取利息は「約1万7930円」です。
参照：円定期預金商品詳細説明書 円預金 ソニー銀行（ネット銀行）
定期預金は原則として途中で解約をしてしまうと、「中途解約利率」が適用されて当初の予定よりも金利が低くなってしまいます。それを避けるためにも、預けるお金が「いつ必要になるか」を事前にしっかり色分けしておくことが大切です。
直近で使う予定のあるお金は3カ月や6カ月の短期で機動的に回し、当分動かさない余裕資金は3年などの長期でがっちりロックする。そんなご自身のライフプランに合った期間を選んで、賢くボーナスを育てましょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
今回は、インターネットバンキングなどで手軽に申し込める、期間別の有力な3つの定期預金をご紹介します。
【3カ月もの】超高金利年2.0％！北陸銀行「IBスタート定期預金」「とにかく短期間で効率よく増やしたい」という方に向いているのが、北陸銀行の「IBスタート定期預金」です。こちらは個人向けインターネットバンキング（北陸銀行ポータルアプリ／ほくぎんダイレクトA）を初めて利用開始した方限定で、最初の3カ月間だけ預け入れできる特別な定期預金です。
▼IBスタート定期預金
・金利：年2.0％（2026年5月時点）
・預入期間：3カ月
・預入金額：1万円以上1000万円以内（1円単位）。5回まで分割預入が可能。ただし1明細当たり300万円が上限
・利用条件：北陸銀行の普通預金口座を持ち、インターネットバンキングを新規契約した個人。IBスタート定期預金は、利用登録の2日後から90日以内のみ預け入れが可能です
この定期預金に50万円を3カ月間預けた場合の、税引き後の受取利息は「約1965円」です。
参照：IBスタート定期預金｜預金・資産運用｜北陸銀行
【6カ月もの】高金利の恩恵をしっかり受けたい！楽天銀行「円定期預金」「期間を長く縛られたくないけれど、今の高金利の恩恵をしっかり受けたい」という場合に最もバランスがよいのが、楽天銀行の「円定期預金 夏のボーナスキャンペーン」です。
▼円定期預金 夏のボーナスキャンペーン
・キャンペーン期間：2026年5月22日（金）〜2026年7月31日（金）※預け入れ総額が一定額に達した時点で終了する場合があります。
・金利：年1.0％（2026年5月時点）
・預入期間：6カ月
・預入金額：1000円以上（1円単位）
・利用条件：楽天銀行口座を持っている人
この定期預金に50万円を6カ月間預けた場合の、税引き後の受取利息は「約1993円」です。
参照：夏のボーナス特別金利キャンペーン 楽天銀行
【3年もの】確実に高利息をロックする！ソニー銀行「円定期預金」「しばらく使う予定のない資金なので、3年というスパンで確実に高い利息を確定させたい」という方には、ソニー銀行の円定期預金が有力な選択肢となります。
▼円定期預金（3年）
・金利：年1.5％（2026年5月時点）
・預入期間：3年
・預入金額：1000円以上（1円単位）
・利用条件：日本国在住の個人
この定期預金に50万円を預け入れ、3年後の満期まで保有した場合の税引き後の総受取利息は「約1万7930円」です。
参照：円定期預金商品詳細説明書 円預金 ソニー銀行（ネット銀行）
まとめ今回は3カ月、6カ月、3年と、預入期間や特徴の異なる3つの有力な定期預金をご紹介しました。
定期預金は原則として途中で解約をしてしまうと、「中途解約利率」が適用されて当初の予定よりも金利が低くなってしまいます。それを避けるためにも、預けるお金が「いつ必要になるか」を事前にしっかり色分けしておくことが大切です。
直近で使う予定のあるお金は3カ月や6カ月の短期で機動的に回し、当分動かさない余裕資金は3年などの長期でがっちりロックする。そんなご自身のライフプランに合った期間を選んで、賢くボーナスを育てましょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)