「嘘やろ」「悲しすぎる」欧州名門でもプレーした35歳Jリーガーの“電撃発表”にファン騒然「名プレーヤーがまた一人…」
５月27日、サンフレッチェ広島はMFトルガイ・アルスランがJ１百年構想リーグをもって現役引退すると発表した。
ドイツ生まれの35歳は、名門ドルトムントの下部組織で頭角を現し、2009年にハンブルクでプロデビュー。トルコのベシクタシュやフェネルバフチェ、セリエAのウディネーゼなどでも主力としてプレーした。
その後、オーストラリアのメルボルン・シティを経て、2024年に広島に移籍。１年目は公式戦21試合に出場し、10ゴールをマークするなど活躍を見せるも、近年は度重なるケガに悩まされていた。
トルガイの引退発表を受けてSNS上ではファンから「感謝しかないよ」「嘘やろ」「悲しすぎる」「お疲れ様でした」「もっと見たかった」「怪我されなければ…」「デビュー戦の衝撃は忘れない」「まだまだやれると思う」「名プレーヤーがまた一人…」といった声があがっている。
類稀なテクニックで多くのファンを魅了した“紫の魔法使い”がスパイクを脱ぐ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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トルガイの引退発表を受けてSNS上ではファンから「感謝しかないよ」「嘘やろ」「悲しすぎる」「お疲れ様でした」「もっと見たかった」「怪我されなければ…」「デビュー戦の衝撃は忘れない」「まだまだやれると思う」「名プレーヤーがまた一人…」といった声があがっている。
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