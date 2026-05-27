ベルギー１部シントトロイデンは２７日、ＭＦ山本理仁（２４）が、来季からドイツ１部フライブルクへ完全移籍することが決まったことを発表した。２４年のパリ五輪代表に選出され、ゲームメイクが武器の技巧派レフティーが、欧州５大リーグへ初挑戦する。

クラブを通して、山本は「昨シーズンまでの２年間は、決して楽しい時間ばかりではなく、自分自身と向き合いながら、もがき続けた日々でした。

それでも変わらず僕の可能性を信じ、支えてくださったシント＝トロイデンに関わるすべての皆様に、心から感謝しています。

新しい環境でも自分らしく、次のワールドカップに向けてさらに成長できるよう努力していきます」とコメントした。

東京Ｖの下部組織出身の山本は、高校２年時の１９年にトップチーム昇格を果たすと、１年目から２２試合に出場し、２２年７月にＧ大阪へ移籍。２３年６月からシントトロイデンへ期限付き移籍すると、翌夏に完全移籍となった。

今季は中盤の主力としてリーグ戦３６試合に出場し、３位と躍進したチームに大きく貢献。北中米Ｗ杯の日本代表に選出されたＤＦ谷口、ＦＷ後藤らと来季の欧州リーグ進出へ導いた。

フライブルクには北中米Ｗ杯日本代表に選出されたＭＦ鈴木唯人が在籍している。