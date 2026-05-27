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YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が、「イオンラウンジ改善＆株価下落対策は？イオン株主必見の株主総会レポ」と題した動画を公開した。本動画では、5月27日に開催されたイオンの株主総会について、株価下落への対策やイオンラウンジの改善策など、要点をレポートしている。



総会の冒頭では、半年間で約半値の水準に落ち込んだ株価について、岡田会長から謝罪があった。下落の要因としては、中東情勢の緊迫化や投資資金のAI・半導体関連への集中といった外部環境に加え、市場の成長期待に応えられなかった点、小売事業の業績低迷などが挙げられた。これに対し会社側は、成長領域への重点投資や食品小売事業の収益構造改革、さらに好調なベトナム事業やイオンモール事業をアピールする積極的なIR活動を進めると説明した。一方、自社株買いなど新たな株主還元策の発表はなかった。



また、株主からの関心が高かった「イオンラウンジ」の改善についても言及された。提供商品の拡充として、現在は1人1つとなっているお菓子の提供数増加や、ドリンクの種類の増加が検討されている。さらに、ラウンジ利用後に指定商品が割引になる会員限定クーポンの配信など、情報発信の強化も方針に掲げられた。混雑緩和に向けては、2026年8月までに座席数を1.5倍に拡大し、混雑率を50%まで引き下げる計画が示され、既存店舗の増席や増床、新店舗でのラウンジ新設が実施される予定だ。



動画の終盤では、iAEONアプリにおける支払いカード切り替え機能の改善や、国内イオンモールの空きテナント対策など、その他の質疑応答も紹介されている。イオンの業績回復やラウンジの利便性向上に期待を寄せる株主にとって、現状と今後の方針を整理する上で役立つ情報となっている。