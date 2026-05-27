日本仕様と北米仕様の違いとは？

2026年4月9日にスバルの新型SUV「トレイルシーカー」の日本仕様が正式発表されました。

すでに北米仕様が先行公開されていたこともあり、日本モデルがどのような内容になるのか気になっていた人も多いかもしれません。同じクルマでも、日本仕様と北米仕様では細かな部分に違いが見られます。

【画像】これがスバル新型「ステーションワゴン風SUV」の姿です！ 画像を見る（30枚以上）

トレイルシーカーは、スバルが展開するグローバルバッテリーBEVの第2弾モデルです。2022年に発売された「ソルテラ」に続くSUVタイプのEVで、トヨタと共同開発したEV専用プラットフォーム「e-TNGA」を採用しています。

ボディサイズは全長4845mm×全幅1860mm×全高1675mmとなっており、ソルテラより全長が155mm長く設定され、プロポーションとしてもSUVとステーションワゴンを組み合わせたようなスタイルとなっています。

エクステリアはSUVらしい力強さを持ちながら、BEVらしい先進感を取り入れたデザインです。

ただ、日本仕様と北米仕様では見た目にも違いがあります。それはフロントまわりで、北米仕様ではヘッドライトに内蔵されたフロントウインカーが主にオレンジ色となっています。

日本仕様とは灯火類の印象が異なり、北米仕様のほうが視認性を重視した雰囲気になっています。

細かな変更点ではありますが、実際に比較するとフロントフェイスの印象にも違いが感じられます。

加えて、北米仕様のボディカラーには、クリスタルホワイトパールとブラックルーフのツートンカラーが設定されており、オプションとして選択可能。

また、ステアリング位置も当然ながら異なります。北米仕様は左ハンドル、日本仕様は右ハンドルです。

単純な違いにも見えますが、運転席周辺のレイアウトや操作感には影響があり、センターコンソールの見え方なども変わってきます。海外仕様の画像を見慣れている人ほど、日本仕様では新鮮に感じる部分かもしれません。

駆動方式にも違いがあります。日本仕様ではFWDとAWDの両方が設定されていますが、北米仕様は全グレードAWDとなっています。

スバルらしく悪路性能や走行安定性を重視した構成ですが、日本では街乗りや価格面を意識したFWDモデルも用意されました。

AWDモデルは前後にモーターを搭載し、システム最高出力380psを発揮しますが、日本市場では用途に応じて選択できるようになっています。

さらに大きな違いとして挙げられるのが充電規格です。北米仕様はCHAdeMOではなくNACSポートを採用しています。

NACSは現在北米で普及が進んでいる規格で、テスラの充電ネットワークも利用しやすいことが特徴です。

一方、日本ではCHAdeMO規格が一般的であるため、地域ごとのインフラ事情に合わせた仕様変更が行われています。

グレード展開も日本と北米で異なります。日本仕様は「ET-SS」と「ET-HS」という構成ですが、北米仕様では「Premium」「Limited」「Touring」「Touring Leather」の4種類が設定されています。

価格はPremiumが3万9995ドル（約631万円／2026年5月下旬時点、以下同）、Limitedが4万3995ドル（約695万円）、Touringが4万6555ドル（約735万円）、Touring Leatherが4万6855ドル（約740万円）です。

北米では装備内容ごとに細かくグレードが分かれている一方、日本仕様はET-SSが539万円（消費税込み、以下同）から、ET-HSが638万円と、比較的シンプルな構成となっています。

このように、日本仕様のトレイルシーカーは基本的な車両構成こそ北米仕様と共通していますが、細かな装備や仕様には複数の違いがあります。

同じ車名でも販売地域によって内容が調整されている点は、グローバルモデルならではといえるでしょう。