新車159万円！ スズキ「新型ハスラー」発表に反響殺到！

軽自動車の取り回しの良さとSUVの遊び心を融合させ、独自のポジションを確立しているスズキの看板車種「ハスラー」。

そのハスラーに待望のアップデートが施され、2026年5月27日に新型モデルとして発表されました。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキ「新型ハスラー」です！（42枚）

日常の買い物から休日のアウトドアまで幅広く対応する実用性の高さから、常に安定した販売台数を誇るハスラーですが、今回の改良ではデザインの刷新と最新機能の追加が行われ、さらなる魅力の向上が図られています。

今回の新型ハスラーにおいて、視覚的な変化が最も大きいのはフロント周りのデザインです。

標準モデルのエクステリアは、フロントバンパーなどにボディ同色のパーツを効果的に配置することで、従来よりも少し落ち着いた、大人びた印象を与える顔つきへと変更されました。

一方で、改良を受けつつも従来のハスラーの力強いテイストを残しているのが、よりオフロードテイストを強調したグレードである「タフワイルド」です。

専用のフロントグリルやブラックアウトされたパーツ群を身にまとい、可愛らしさのなかに無骨さをプラスしたスタイリングは、多くのアウトドアファンの注目を集めています。

そして、使い勝手や快適性を大きく左右する機能面の進化も見逃せません。

長らく搭載が待ち望まれていた電動パーキングブレーキがついに採用され、信号待ちなどでブレーキペダルから足を離しても停止状態を保持するオートブレーキホールド機能も備わりました。

くわえて、全車速追従機能付きのアダプティブクルーズコントロール（ACC）や、車線をはみ出さないようにステアリング操作を支援する機能（LKA）といった先進の運転支援システムが充実しており、毎日の市街地走行から長距離の高速道路移動まで、ドライバーの疲労を大幅に軽減するパッケージングに仕上がっています。

車両価格（消費税込）は、ハスラーが159万9400円から197万1200円、ハスラー タフワイルドが183万5900円から204万8200円です。

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この新型ハスラーの発表直後から、SNSなどインターネット上の自動車コミュニティでは、スズキの公式サイトにアクセスが集中して繋がりづらくなるほどの大きな反響が巻き起こっています。

デザインに関しては、「新しくなったハスラー、タフワイルドに純正SUZUKIロゴ入りグリルが採用されてるね！」「最高にカッコイイし一目惚れした」「最近のスズキのデザインは神がかってる！」といった大絶賛の声や、「タフワイルドのゴツさも良いけど、標準車の可愛いデザインも好き」「どっち買うか迷うな…」「自分は絶対にタフワイルド」「いや新しい顔の標準モデル一択でしょ！」と、新しい魅力を備えた両仕様について語り合うコメントが多数寄せられています。

また、機能面の進化についても喜びの声が上がっており、「ついにハスラーにも電動パーキングブレーキがやってきた！」「これで長距離ドライブがもっと快適になる」「最新安全機能が付いてこの価格設定はコスパ最強かも」など、装備の充実度と価格のバランスを高く評価する意見が見受けられます。

さらには、「アクセス集中しすぎて公式サイトが見られない…」「みんなどんだけ新型ハスラー見たいんだよ〜！」「やっぱスズキしか勝たん！」といった、注目度の高さを物語る熱狂的なファンの声も上がっています。

そのほか初代モデルに設定のあった“5速MT車”の復活を望む声や、改良前のデザインを懐かしむ声など、様々な意見が交錯するのも人気車種ならではの現象でしょう。

大幅な機能向上と新たなスタイルの提案により、新型ハスラーは今後も日本の軽自動車市場を牽引するロングセラーモデルとして、確固たる地位を築いていくことになりそうです。