「35歳には到底見えない…」少女時代・ユナ、純白ドレスで際立つ“レジェンド美貌”にうっとり

少女時代のユナが、息を呑むような美しさでファンを魅了した。

ユナは最近、自身のインスタグラムを更新し、「CANNES」というコメントと共に数枚の写真を投稿した。

【写真】「35歳には見えない…」ユナの“レジェンド美貌”

公開された写真には、純白のドレスに身を包んだユナの姿が収められている。デコルテラインが際立つベアトップデザインが、ユナの華奢で美しいボディラインを引き立て、視線を独占した。

ふんわりとしたウェーブヘアがユナの柔らかな雰囲気と調和し、上品かつ優雅なオーラを放った。

投稿を見たファンからは「ウエディングドレスみたい」「女神」「35歳には見えない…！」「めっちゃキレイ」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ユナInstagram）

なお、ユナは去る5月17日（現地時間）、フランス・カンヌのパレ・デ・フェスティバルで開かれた「第79回カンヌ国際映画祭」に出席した。

◇ユナ プロフィール

1990年5月30日生まれ。本名はイム・ユナ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。グループでは「少女時代の顔」としてセンターを担当。絶対的存在感を見せ、韓国だけでなくアジア諸国、日本、欧米からの人気も高い。女優業も活発で、2019年に公開された主演映画『EXIT』は累計観客動員数900万人を突破する反響を得た。