ステラシードは、ヘアケアブランド「8 THE THALASSO（エイトザタラソ）」およびシェアードラインの「8 THE THALASSO u（エイトザタラソ ユー）」より、『ドラゴンクエスト』とのコラボデザインアイテムを数量限定で発売する。ステラシード公式オンラインストアで先行予約を5月27日に開始し、7月1日から全国の一部バラエティショップ・ドラッグストアにて順次展開する。

【画像あり】ホイミスライムをモチーフにしたかわいすぎるポンプデザイン

誕生40周年を迎える『ドラゴンクエスト』と「エイトザタラソ」による初のコラボレーション企画。

スキンケア発想で髪と頭皮に潤いを与える「タラソホイミ処方」を採用し、ダメージを受けた髪に潤いをチャージする商品として展開される。ホイミスライムをモチーフにしたポンプデザインを採用しており、ボトルを手に取るたびにホイミスライムが髪にホイミをかけるような体験を演出する。

「エイトザタラソ」のラインアップは、しっとりタイプの美容液シャンプーと美容液トリートメントをセットにした「モイストシャンプー＆モイストトリートメント ドラゴンクエスト デザイン スペシャルキット」（3,080円／税込）、髪の水分と油分のバランスを整える「リペアショット＆EXモイスト 美容液オイル ドラゴンクエスト」100mL（1,540円／税込）、美容液成分85％以上を配合した「ハイドロクレンジング モイスト 美容液ボディソープ ドラゴンクエスト」475mL（1,100円／税込）の3種類。また、ツルハグループ企業限定パッケージのスペシャルキット（3,080円／税込）も用意される。

ジェンダーレスで使える「エイトザタラソ ユー」からは、タラソCBD処方を採用した「シャンプー＆ヘアトリートメント ドラゴンクエスト デザイン スペシャルキット」（3,300円／税込）、トステア×シルク配合の「シルキーヘアオイル ドラゴンクエスト」100mL（1,650円／税込）、海洋由来成分とCBDを配合した「CBD＆リフレッシングカーム 美容液ボディソープ ドラゴンクエスト」475mL（1,210円／税込）が展開される。

あわせて、エイトザタラソ公式サイトも期間限定で『ドラゴンクエスト』仕様となり、モンスターたちが登場する特別デザインが公開される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）