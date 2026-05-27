香港ディズニーランドでおなじみのランイベントが、新たに「香港ディズニーランド・マジック・ラン・フェス」へと進化し、2026年11月28日から29日までの2日間開催されます。

このイベントでは、ディズニーの仲間たちやピクサーのキャラクター、マーベル・スーパーヒーローたちからの応援を受けながら、オープン前のパーク内を駆け抜けることができます。

新エリアである「ワールド・オブ・フローズン」をはじめ、パーク内の象徴的なテーマランドを巡る、これまでで最もマジカルなランイベントが展開します。

香港ディズニーランド・マジック・ラン・フェス

開催期間：2026年11月28日(土)〜11月29日(日)

開催場所：香港ディズニーランド・リゾート

これまで「10Kウィークエンド」として親しまれてきたランイベントが、さらにマジカルにパワーアップして登場します。

メインストリートUSAから壮大なワールド・オブ・フローズンまで、お気に入りのディズニースタイルで個性を輝かせながら走ることができます。

コーディネートを楽しめる「ディズニー・スタイル・ランウェイ・アワード」に挑戦できるのも大きな魅力です。

ゴール地点では、完走者にかわいい限定のディズニーメダルやランナーキットが授与されます。

さらに、レースの後にはディズニー・クリスマスでお祝いを楽しむこともできます。

お気に入りのディズニースタイルに身を包み、個性を輝かせながら特別なコースに挑戦できます。

美しい城をバックに、開放感あふれるパーク内でのランニングを満喫できます。

仲間たちと一緒にディズニー・バウンディングのコーディネートで参加すれば、お楽しみがさらに広がります。

お気に入りのキャラクターのぬいぐるみやカチューシャを身に付けて、笑顔でゴールを目指せます。

このイベントでは、レベルや好みにあわせて選べる4つのテーマのレースが用意されています。

それぞれのランのテーマにあわせた特別なTシャツや参加記念品が用意され、イベントをより一層盛り上げます。

ダッフィー＆フレンズ3K

開催日：2026年11月28日(土) 8:10スタート

ダッフィー＆フレンズをテーマにした、初めての方でも気軽に参加しやすい3kmのコースです。

爽やかなライトブルーのTシャツには、ダッフィー＆フレンズとミッキーマウスが仲良く並んだイラストがデザインされています。

かわいい完走メダルや、リーナ・ベルがデザインされたアイテムなど、ファンにはたまらない記念品がセットされています。

ランニング中やステージでは、ダッフィーやリーナ・ベルなどの仲間たちから元気な応援を受けることができます。

ダッフィー＆フレンズの温かい世界観に包まれながら、楽しく走り進めることができます。

ダッフィー＆フレンズのファンキャップやカチューシャを身につけて、家族みんなでランをエンジョイできます。

小さな子どもから大人まで、お気に入りのスタイルで笑顔あふれる思い出を作ることができます。

大好きなキャラクターのぬいぐるみを手に持ちながら、特別なパークの雰囲気を肌で感じて走ることができます。

アナと雪の女王3K

開催日：2026年11月29日(日) 8:10スタート

壮大な「ワールド・オブ・フローズン」の世界観を体感しながら走ることができる3kmのコースです。

ミントグリーンのTシャツのバックには、アナやエルサ、クリストフ、オラフがデザインされています。

オラフの顔が大きく描かれたユニークなアイテムや、アナとエルサが描かれた美しい完走メダルが手に入ります。

アナやエルサが見守るなか、カラフルな紙吹雪が舞う華やかなスタートとともにランが始まります。

アレンデールの魔法に包まれながら、特別なランニングタイムを過ごすことができます。

北欧の魅力あふれるアレンデール村の美景が、ランナーたちを迎えてくれます。

映画のシーンに入り込んだような美しい街並みのなかで、思い思いのポーズで記念撮影を楽しめます。

美しい雪山を背景に、アレンデールの村を軽快に駆け抜ける特別な体験が待っています。

キャラクターをイメージしたバウンディングコーデが、ファンタジーな景色に美しく映えます。

ワールド・オブ・フローズンのシンボルである氷の彫刻が美しい噴水前など、見どころ満載のコースが続きます。

オラフなどのアイテムを身に付けて、アレンデールの住人になったような気分でランを満喫できます。

ピクサー5K

開催日：2026年11月28日(土) 6:50スタート

ピクサー映画の仲間たちが大集合する、適度な走りごたえのある5kmのコースです。

鮮やかなイエローのTシャツには、ウッディやバズ・ライトイヤーをはじめとするピクサーのキャラクターたちが描かれています。

『私ときどきレッサーパンダ』のメイがデザインされたアイテムや、ウッディとジェシーが描かれたメダルが用意されています。

コースの途中では、カラフルで巨大なトイ・ストーリー・ランドなどピクサー作品のエリアを駆け抜けることができます。

ウッディやブルズアイなど、おなじみのキャラクターたちに会えるチャンスも用意されています。

まるでおもちゃ of サイズになったかのようなユニークな世界観のなか、元気いっぱいに走ることができます。

ウッディやジェシーをイメージしたカウボーイスタイルでのコーディネートランに最適なエリアです。

おもちゃの世界の仲間たちやグリーン・アーミー・メンと一緒にポーズを決めて、楽しい思い出の写真を残せます。

こだわり抜いたトイ・ストーリーのバウンディングコーデが、エリア全体のカラフルな雰囲気と完璧にマッチします。

ズートピア10K

開催日：2026年11月29日(日) 7:00スタート

パーク内の様々なテーマランドをじっくりと巡る、本格的な10kmのランニングコースです。

スタイリッシュなパープルのTシャツのバックには、ジュディ・ホップスやニック・ワイルドなどのキャラクターが集結しています。

ニックの表情が印象的なアイテムや、ジュディとニックが全力で走る姿がデザインされた格好いい完走メダルがもらえます。

ステージにはジュディとニックも応援に駆けつけ、ランナーたちの挑戦を全力でサポートしてくれます。

アップテンポな雰囲気のなか、エネルギーをもらいながら10kmの長い道のりへ一歩を踏み出せます。

ズートピアの警察官であるジュディや相棒のニックが、愛らしいポーズでイベントを盛り上げてくれます。

作品の世界観そのままの陽気なキャラクターたちに会えるのも、このランフェスティバルならではの魅力です。

ゴール後には、念願の特別なデザインが施された完走メダルを手に、最高の笑顔で記念撮影を楽しめます。

ジュディやニックのイヤーハット（カチューシャ）を身に付ければ、ズートピアの世界を走りきった喜びもひとしおです。

ミッキーマウスたちと楽しむジュニアレース

小さな子どもたちが元気に挑戦できるジュニアレースも開催されます。

このレースには、特別なスポーツウェアに身を包んだミッキーマウスが応援に駆けつけてくれます。

ミッキーマウスと一緒に並んで走る体験は、子どもたちにとって忘れられないマジカルな思い出になります。

安心の日本発着パッケージツアーも近畿日本ツーリストから発売

この特別なイベントに日本からスムーズに参加できる、近畿日本ツーリストの特別企画ツアーの販売が開始されました。

ツアーには、初めての方でも安心な現地スタッフによるチェックインやゼッケン受取などの各種サポートが含まれています。

さらに、近畿日本ツーリストオリジナルの「応援セット」や、思い出作りにぴったりな「ピクサー・マジック・パスポート」も用意されています。

香港ディズニーランドの2デー・パーク・チケットや、宿泊ホテル内レストランでのキャラクターグリーティング付きの朝食（1回）も含まれる豪華な内容です。

ツアーでは、ダッフィー＆フレンズ7人全員に会える「ダッフィー＆フレンズ プレイ・ハウス」のディズニー・プレミア・アクセスも選択できます。

また、月刊誌「ディズニーファン」とのコラボレーションによる、編集部スタッフと一緒にイベントを楽しむ人数限定の「プレミアム・ドリーム・パッケージ」も同時発売されます。

2026年6月15日(月)までに申し込むと、先着100名限定で早期申込特典が用意されています。

期間内の申し込みで、パーク内レストラン「エクスプローラーズ・クラブ」での夕食が提供されます。

さらに、大迫力のナイトタイム・スペクタキュラー「モーメンタス」を、特別観覧エリアからゆっくりと鑑賞できるチケットがプレゼントされます。

オープン前の静かなパークを大好きなキャラクターたちと一緒に駆け抜ける、一生の思い出になるランニングフェスティバル。

お気に入りのディズニースタイルを身にまとって、今までにないマジカルな走りに挑戦できます。

香港ディズニーランド「香港ディズニーランド・マジック・ラン・フェス」の紹介でした。

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